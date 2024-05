Sich hinter die Spitzenkandidatin zu stellen hatte Politikberater Thomas Hofer erwartet, sagte er im "Report" am Dienstag: "Aber nicht auf diese Weise"

Ist das problematische Verhältnis der grünen Spitzenkandidatin Lena Schilling zur Wahrheit politisch relevant? Darüber wird seit Bekanntwerden der Vorwürfe nach STANDARD-Recherchen viel diskutiert. Im Report am Dienstag kam das Thema aufs Tapet, man blieb sich beharrlich uneinig.

Journalistin Claudia Gigler, Susanne Schnabl und Politikberater Thomas Hofer im "Report" zur Causa Schilling. ORF Report Screenshot

Eindeutiger war und ist die Meinung über das Agieren der Grünen in der Affäre. Sich hinter die Spitzenkandidatin zu stellen, wie es bei der skurrilen Pressekonferenz stattfand, hatte sich Politikberater Thomas Hofer im Gespräch mit Susanne Schnabl "auch erwartet. Aber nicht auf diese Weise." Es seien Wordings ausgerechnet von rechtspopulistischen Parteien übernommen, Verschwörungserzählungen begonnen und Ausdrücke verwendet worden, die eigentlich von einem Vizekanzler nicht kommen sollten: "Da hat man das auf gut Österreichisch verschlimmbessert." Ein professionelleres Krisenmanagement wäre angebracht gewesen, sagte Hofer.

Schlichtweg "falsch" hätten die Grünen mit der Pressekonferenz reagiert, sagte auch die Journalistin Claudia Gigler, wiewohl sie Verständnis für das Zustandekommen zeigte: Sowohl Justizministerin Alma Zadić als auch Parteichefin Sigrid Maurer wüssten aus Erfahrung mit Hass im Netz, welche "enorme Welle" eine Veröffentlichung der Vorwürfe mit sich bringen würde. Gigler: "Und davor hatten sie Angst."

In die "eigene Kommunikationsfalle" sei Werner Kogler in der Öffentlichkeitsarbeit über Schilling gestolpert, stimmte Heidi Glück im Beitrag davor zu. "Vermutlich aus einer gewissen Nervosität heraus", räumte die Politikberaterin ein: "Aber es war natürlich nicht gescheit, weil es die ganze Causa noch größer gemacht hat." Den Fehler eingestehen, zugeben, was passiert ist, sich gleich entschuldigen, Reue zeigen, empfahl Journalistin Anneliese Rohrer. Es wäre eine Möglichkeit gewesen zu zeigen, dass man einen anderen Umgang mit Vorwürfen praktiziere als andere Parteien und hätte Schilling die Chance gegeben, ihr Gesicht zu wahren. Diese Chance ist jetzt vorbei. (Doris Priesching, 15.5.2024)