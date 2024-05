Die Fortsetzung des Prequels zu "Game of Thrones" beginnt am 17. Juni

"House of the Dragon" geht am 17. Juni in die nächste Runde. HBO veröffentlichte einen neuen Trailer. HBO

Am 17. Juni geht die Fantasyserie House of the Dragon in die zweite Runde. Haussender HBO veröffentlichte dazu einen neuen Trailer. Die Serie ist das Prequel zu Game of Thrones nach George R. R. Martins Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer.

House of the Dragon Season 2 | Official Trailer | Max

Max

Was man über die zweite Staffel weiß

Nach dem Tod von König Viserys I. Targaryen beanspruchen sowohl Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) als auch ihr Halbbruder Aegon II. Targaryen (Tom Glynn-Carney) den Thron. Die rivalisierenden Fraktionen, die "Schwarzen" und die "Grünen", unterstützen die jeweiligen Anwärter, und Westeros steht vor einem blutigen Bürgerkrieg. Es geht Drachen gegen Drachen: Rhaenyra und ihre Verbündeten verfügen über mehr Drachen, während Aegon und seine Unterstützer die größere militärische Macht haben. Die epischen Schlachten zwischen den Drachenreitern dürften ein großes Highlight der Staffel sein.

Die zweite Staffel bringt neue Charaktere und alte Bekannte, darunter Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), der reichste Mann in Westeros, und Ser Criston Cole (Fabien Frankel), ein talentierter Ritter der Königsgarde. Daemon Targaryen (Matt Smith) und Otto Hightower (Rhys Ifans) spielen weiterhin wichtige Rollen.

Die zweite Staffel von House of the Dragon hat in der Nacht von 16. auf 17. Juni Premiere bei Sky. Die acht neuen Episoden sind wöchentlich jeweils mit einer Folge auf Abruf verfügbar. (red, 15.5.2024)