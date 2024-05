Ukraine-Besuch Live-Auftritt in Bar in Kiew: Blinken greift zur Gitarre

Würdigung des Kampfes der Ukrainer gegen die russische Invasion auf eine besondere Art: US-Außenminister Antony Blinken hat bei seinem Überraschungsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew "Rockin' In the Free World" von Neil Young in einer Bar auf einer Gitarre gespielt