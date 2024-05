Um die früher regelmäßig durch die Medien getriebenen "Wunderakkus" haben schon lang nichts mehr von sich hören lassen. Welche Durchbrüche erhoffen Sie sich bei Stromspeichern jeglicher Art? Würden Sie lieber die Kapazität fokussieren, oder die Ladegeschwindigkeit? Sind Größe und Gewicht in Ihren Augen auch hinsichtlich der Verwendung in ggf. kleineren Geräten relevant, oder erhoffen Sie sich nur mehr Leistung auf gleiche Maße? Oder geht es Ihnen überhaupt eher um den Preis pro Leistung?

Gibt es hierbei Unterschiede zwischen unterschiedlichen Geräten, oder wünschen Sie sich das gleiche für Smartphone, Tablet, E-Auto und ggf. weitere Geräte? Erhoffen Sie sich in absehbarer Zeit gar Stromspeicher für Zuhause in brauchbarer Stärke zu einem akzeptablen Preis?