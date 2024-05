Wer hat am Sonntag das großartige Live-Konzert von Jean-Michel Jarre und Sir Brian May in Bratislava erlebt?

Das Konzert fand als Opener zum derzeit in Bratislava stattfindenden Starmus-Festival statt. Es wurde im Slowakischen Fernsehen und auf Youtube live übertragen/gestreamt. Auf YT ist es noch ein paar Tage abrufbar.



Danke nochmal an den Standard-User @Tepchen, der im ESC-Forum darauf hingewiesen hat! Das Event war einfach großartig, vor allem die Lichtshow war wohl nicht zu übertreffen.