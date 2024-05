ORF-Schauplatz-Chef Klaus Dutzler schneidet sich genüsslich ein Stück von seinem Schnitzerl ab. Das wird den Veganerinnen und Veganern, die Beate Haselmayer in ihrer Reportage Leben ohne Schnitzel am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2 trifft. Aktivistinnen und Aktivisten protestieren auf dem Wiener Schwedenplatz. "Leb vegan statt brutal" lautet ihr Motto. Eine davon ist die "militante Veganerin", die recht lautstark Menschen zum Veganismus bewegen will.

Raffaela vergleicht Schlachthöfe mit Nazi-Vernichtungslagen. "Es gibt keine Rechtfertigung dafür, nicht vegan zu sein", ist auf Transparenten zu lesen. "Ich verstehe nicht, wie man seinen Geschmack über das Leben eines Individuums stellen kann", argumentiert ein Aktivist. Österreich liegt mit einem Fleischkonsum von fast sechzig Kilo im Jahr europaweit ganz vorne, rechnet Haselmayer vor, hierzulande gäbe es im EU-Vergleich aber auch die meisten Veganerinnen und Veganer.

Raffaela R., bekannt als "militante Veganerin", will während einer Protestaktion in Wien einen Fleischesser zum Veganismus bekehren. Foto: ORF

"Für mich muss jetzt kein Tier mehr sterben", sagt eine Mühlviertlerin, bis vor kurzem gab es in ihrem Gasthaus noch ganz klassisch Schnitzerl und Schweinsbraten. Eine Ausbildung zur Ernährungstrainerin habe ihren Blick verändert, jetzt will sie nur noch vegane Speisen anbieten. Haselmayer ist dabei, als sie für Stammgäste die letzten Schnitzerln zubereitet.

In Linz bietet ein Wirt eine "Mörderaktion" an, das Schnitzerl gibt es dort um 8,90 Euro. "Ein gutes Schnitzerl mit Kartoffelsalat oder Pommes ist einfach gut." Seine Mama hilft, "Schnitzi" ist ihre Lieblingsspeise. Vegan wäre nichts für sie, "ich lass mir mein Schnitzerl nicht verbieten". Veganismus versteht sie nicht. Die Gäste lassen sich das Schnitzel schmecken. Einer vergleicht vegane Kost mit Elektroautos, "das ist nichts Gescheites", sagt er. Er will so leben wie er immer gelebt hat, und da gehöre ein Schnitzel dazu. Klimaargumente lässt er nicht gelten.

Eingefleischte Schnitzelfans lassen sich ihr Schnitzerl nicht nehmen. Foto: ORF

Frisches Blut im Burgenland

Schnitzel, Kümmelbraten, Grammelknödel, Saftgulasch: All das gibt es auch in einem Lokal in Wien-Meidling. Und zwar ganz vegan. Seitan, Soja- oder Erbsenprotein ist hier die Basis, "am wichtigsten ist die passende Würze", sagt der Wirt. ORF-Reporterin Beate Haselmayer ist auch bei Max Stiegls traditionellem Sautanz im Burgenland dabei, hier wird das ganze Schwein – vom Ringelschwanz bis zum Rüssel – verkocht. "Das frische Blut schmeckt hervorragend", sagt er und taucht seinen Finger in den Blutkübel. Das Herz wird als Erstes aus der Sau rausgeschnitten und noch warm und roh von den Gästen verkostet. Später gibt's dann Hirn mit Ei. Mit dem Sautanz will Stiegl zeigen, dass man alles vom Tier verwerten kann. Ein Leben ohne Fleisch könne er sich nicht vorstellen, sagt ein Sautanz-Gast, "ich bin ja kein Wiederkäuer".

Max Stiegl veranstaltet im Burgenland regelmäßig Sautänze. Foto: ORF

Und wie geht es der Wirtin im Mühlviertel nach der Umstellung auf vegane Gerichte? "Es lauft", sagt sie. (Astrid Ebenführer, 16.5.2024)