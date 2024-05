Wien – Der Klimabonus wird 2024 in der Höhe von 145 bis 290 Euro ausbezahlt. Das gab die Bundesregierung am Mittwoch nach der Ministerratssitzung bekannt. Die Höhe des Bonus orientiert sich grundsätzlich an der CO 2 -Bepreisung und wird daher nun angepasst. Die Auszahlung soll wie im Vorjahr nach dem Sommer starten. Beschlossen wird die Gesetzesänderung laut Auskunft aus dem Klimaressort noch in der Plenarsitzung des Nationalrats am Mittwoch.

Mehr Geld gibt es wie schon in den vergangenen Jahren im Zuge des sogenannten Regionalausgleichs für Personen in Gemeinden mit schlechter öffentlicher Anbindung. In besonders abgelegenen Gegenden gibt es etwa einen Klimabonus in der Höhe von 290 Euro, sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Auszahlungswelle soll schon im September starten, bis Anfang 2025 sollen alle Menschen mit Anspruch auf den Bonus ihr Geld erhalten haben.

Der Klimabonus wird auch 2024 wieder ausbezahlt. IMAGO/CHROMORANGE

Ausbezahlt wird der Bonus wie in den vergangenen Jahren erneut an alle Menschen, die länger als sechs Monate ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. Erhöht werden soll die soziale Treffsicherheit: Ab einem Jahreseinkommen von mehr als 66.612 Euro ist der Bonus heuer zu versteuern. Das entspricht einem monatlichen Einkommen von rund 4750 Euro brutto (14-mal im Jahr), so die Bundesregierung. Der Klimabonus wird in diesem Fall zur Bemessungsgrundlage der Einkommensteuerveranlagung dazugerechnet.

Die Auszahlung erfolgt wie bisher nach dem Sommer – und zwar per Überweisungen und per Post mittels RSa-Brief. Antrag ist dafür keiner nötig. Um sicherzustellen, dass der Klimabonus ankommt, können Bürger und Bürgerinnen bis zum 10. Juli ihre Kontodaten auf finanzonline.at aktualisieren.

Automatische Banküberweisungen sollen erhöht werden

Außerdem will die Koalition die Anzahl der automatischen Banküberweisungen bei der Auszahlung des Klimabonus erhöhen. Erreicht werden soll das durch eine Verbesserung der Datengrundlage: Dazu sollen Daten aus der Personalverwaltung der Bundesbediensteten bereitgestellt werden – die entsprechende, bereits fixierte Gesetzesänderung wird ebenfalls am Mittwoch im Plenum beschlossen.

Die entsprechenden gesetzlichen Anpassungen zur Weiterentwicklung des Klimabonus werden noch am Mittwoch mittels Abänderungsantrag im Nationalrat eingebracht und sollen auch noch am Mittwoch im Plenum beschlossen werden, hieß es aus dem Umweltministerium. (ste, APA, 15.5.2024)