Um drei Uhr in der Früh begann man mit dem Backen des über 140 Meter langen Baguettes. REUTERS/Stephanie Lecocq

Wer sagt, es komme nicht auf die Größe an, der lügt. Also zumindest, was Weltrekorde betrifft. Einen neuen haben Bäcker im französischen Örtchen Suresnes, einem Vorort von Paris, aufgestellt. Sie buken das längste Baguette der Welt mit einer Länge von 140,53 Metern und stellten den Rekord von 2019 ein. Damals haben die Italiener im Städtchen Como ein 132,62 Meter langes Brot gebacken.

Für die XXXXXXL-Challenge begannen die Franzosen um drei Uhr in der Früh mit der Zubereitung des Teiges. Das heißt kneten, formen und das Brot auf die gewünschte Länge rollen. In einen herkömmlichen Backofen passte die Teigwurscht natürlich nicht. In einen eigens gebauten Langsamlaufofen schob man das Riesenbaguette auf Rädern hinein.

Das längste Brot

"Wir sind sehr glücklich darüber, den Rekord gebrochen zu haben, und noch dazu hier in Frankreich", sagte Anthony Arrigault, einer der Bäcker, nachdem das Baguette auch als längstes der Welt vom Guinness-Buch der Rekorde bestätigt worden war. Nach dem Backen wurde ein Teil des Brotes an die Öffentlichkeit verteilt, der Rest ging an obdachlose Personen.

Traditionellerweise sind französische Baguettes zwischen 55 und 70 Zentimeter lang und dürfen nach französischen Vorgaben nur mit Germ, Wasser, Salz und Weizenmehl zubereitet werden. (rec, 16.5.2024)