Pro

Wohnen ist sehr teuer geworden – das liegt nicht nur an Grundstückspreisen, Zinsen und der Nachfrage. Es liegt auch an den gestiegenen Standards, die Immobilienentwickler im Neubau einhalten müssen und die mitunter über das Ziel hinausschießen. Letztendlich liegt es aber auch an den hohen Ansprüchen der Wohnungssuchenden, die spätestens seit den Lockdowns nicht mehr auf einen eigenen Balkon verzichten möchten.

Darauf reagiert der Markt: Neue Wohnhäuser ganz ohne Balkon gibt es so gut wie nicht mehr – selbst wenn der Balkon noch so klein, einsichtig und ungünstig gelegen ist. Kein Wunder, so eine Freifläche zahlt sich für die Entwickler voll aus: In der Errichtung sind die Balkone nicht wahnsinnig teuer, dafür kann bei diesen Wohnungen gleich noch einmal eine ordentliche Summe draufgeschlagen werden.

Wenn man dann aber seinen – streng subjektiven – Blick durch die Innenhöfe des Landes schweifen lässt, sieht man häufig, dass die teuer erkauften Balkone am Ende kaum genutzt werden. Auf vielen weisen nur verdorrte Pflanzen, verstaubte Sonnenstühle und die Schilfmatte am Balkongeländer darauf hin, dass hier jemand wohnt. Andere Freiflächen werden überhaupt gleich als Lager oder Radabstellraum genutzt und mit Holzverschlägen verbaut. Menschen, die gemeinsam essen oder ein Glas Wein trinken, sind die Ausnahme – auch weil dank der Akustik in den Innenhöfen die Nachbarschaft jedes Wort mithören kann.

Um Mieten und Immobilienpreise zu senken, sollte dringend hinterfragt werden, ob wirklich jede neue Wohnung eine Freifläche braucht. Oder ob für die paar verdorrten Kräuter und die paar Stunden Sonnentanken nicht eine schöne Dachterrasse für das ganze Haus reicht. Und für den Wohnraum dafür wieder fairere Preise verlangt werden können. (Franziska Zoidl, 18.5.2024)