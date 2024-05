Taylor Swift kommt für drei Konzerte am 8., 9. und 10. August nach Wien. AFP/JULIEN DE ROSA

Wien – Wenn Taylor Swift drei Konzerte in Wien gibt, dann ist nicht nur das Happel-Stadion voll, sondern auch die Wiener Hotellerie. Dies legt eine Auswertung des Vergleichsportals Check 24 nahe. Das Buchungsvolumen der Woche während der drei Konzerte am 8., 9. und 10. August liegt demnach um 246 Prozent höher als das der Woche davor. Und die Zimmerpreise haben sich im Zeitraum um 22 Euro im Schnitt pro Nacht erhöht, umreißt Check 24 den "Swift-Effekt". An Konzerttagen kostet demnach ein Hotelzimmer in Wien im Schnitt 170 Euro pro Nacht. Die Woche davor zahlt man im Schnitt 148 Euro.

Besonders ist laut einer Aussendung von Check 24 auch, dass viele Hotelzimmer lange im Voraus gebucht worden sind. "Wer noch auf der Suche ist, sollte zeitnah buchen", sagt Check-24-Österreich-Geschäftsführer Florian Reichert. Außerdem zeige die Buchungslage, dass auch für andere Konzerte viele Fans nach Wien kommen. Ende August, wenn die Band Coldplay nach Wien kommt, gibt es ebenfalls signifikant mehr Hotelbuchungen. (APA, red, 15.5.2024)