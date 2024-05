Es ist schon eine gute Weile her, dass das Ergebnis einer Suche auf Google ausschließlich eine Liste an Links zu diversen Webseiten mit kurzen Textauszügen beinhaltete. Wer heute etwas finden möchte, bekommt auch Bilder, Videos, Nachrichten, Shoppingangebote und andere Resultate. Dazu kommen kurze Erklärtexte, die oft der Wikipedia entnommen sind. Und bald, so war in der Keynote der diesjährigen Google I/O zu hören, soll eine KI-generierte Übersicht all diese Inhalte in ein möglichst nützliches Gefüge kombinieren.

Bei Google hat man aber nicht auf die Anhänger des "klassischen" Erlebnisses vergessen. In Kürze soll den Nutzern weltweit eine neue Sortierung zur Verfügung stehen. Nach dem Durchführen einer Suche gibt es neben den Möglichkeiten, nur nach Bildern, Nachrichten oder Videos zu sortieren, dann auch die Auswahlmöglichkeit "Web". Sie führt zurück zur "guten, alten" Liste mit Überschriften, Kurztext und gegebenenfalls noch einem kleinen Vorschaubild. Kurz: Alle Zusatzmodule werden entfernt, die Nützlichkeit der Ergebnisse nimmt damit aber fallweise auch ab.

Wie ein Abschaltknopf für die KI-Übersicht

Das Feature kommt auch allen entgegen, die an der kommenden KI-Übersicht keinen Gefallen finden (werden). Denn auch deren Sortierung wird mit dem "Web"-Filter ignoriert, und es werden schlicht die Links angezeigt, die seitens des Suchalgorithmus für die relevantesten gehalten werden. Die Resultate selbst ändern sich nicht, in der Liste können sich beispielsweise auch Links zu Youtube-Videos finden. Ebenfalls angezeigt wird Werbung in Form gesponserter Ergebnisse am Beginn der Ergebnisanzeige.

So sehen Suchergebnisse bei Anwendung des neuen "Web"-Filters aus (via The Verge). Screenshot/Google (via The Verge)

Der Beginn der Google I/O 2024 brachte einen Reigen an Ankündigungen im Bereich KI. Googles Modell Gemini wird in diversen Varianten in praktische alle Dienste des Konzerns eingepflegt, auch die eigenständig auf Smartphones laufende "Nano"-Version wird verbessert. Die Suche soll umfassend umgekrempelt werden und sich künftig beispielsweise auch als Tool für Speisepläne und Reiseorganisation verwenden lassen. Wir haben alle Ankündigungen in diesem Artikel übersichtlich zusammengefasst. (gpi, 15.5.2024)