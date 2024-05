Die Bettwäsche soll in Zukunft nur noch auf Wunsch des Gastes gewechselt werden. imago images/Oliver Schaper

Wien – Alle fünf Jahre werden vom Fachverband Hotellerie der Wirtschaftskammer die Kriterien für die Hotelsterne erneuert, 2025 ist es wieder so weit. Dann werden vollautomatische Check-in-und Check-out-Services vorangetrieben, die Öffnungszeiten von Rezeption und Zimmerservice etwas verkürzt und der Einsatz von Selbstbedienungskiosken forciert. Ein zusätzlicher Wechsel von Bettwäsche und Handtüchern soll nur noch auf ausdrücklichen Wunsch des Gastes erfolgen.

Näh- und Schuhputzzeug muss nicht mehr zwingend vorhanden sein. Dafür müssen die Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr auf der Hotelwebsite angegeben werden. Die Hotels können auch zusätzliche Punkte sammeln, wenn sie ihren CO2-Fußabdruck nach internationalen Standards messen. Insgesamt gibt es 239 Kriterien, so der Fachverband in einer Aussendung. (APA, 16.5.2024)