Ein Kurzbesuch im Boutiquehotel Refugium am Lunzer See, der in der Vorsaison noch still daliegt wie ein echter Geheimtipp

Ich mache gern Urlaub in den 1960er-Jahren. Ich liebe Orte, an denen die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Lunz am See, das klingt schon wie aus einem Heimatfilm. Und tatsächlich hat die Gegend um das niederösterreichische Bergsteigerdorf etwas Wildromantisches. Der Bootsverleih samt Restaurant mit Holzterrasse wirkt, als wäre eine kitschige Österreich-Postkarte von anno dazumal zum Leben erweckt worden.

Der Lunzer See, ein überaus kitschiges Postkartenmotiv. Karin Cerny

Als ich im Mai an einem sonnigen Feiertag im Freibad bin, wird noch kein Eintritt verlangt. Aber es gibt bereits hausgemachten Apfelstrudel und Kaffee im Buffet. Okay, der See hat noch knackige 12,5 Grad. Aber im Juli und August ist die Gegend ideal für Sommerfrische, um der Großstadthitze zu entkommen.

Der Lunzer See ist nach wie vor ein Geheimtipp, obwohl er mit dem Auto von Wien aus in weniger als zwei Stunden erreichbar und bestens an Bahn und Bus angebunden ist. Das Zimmerangebot für Hotelgäste war überschaubar – bis vor einem Jahr das Refugium Lunz eröffnet hat, ein stylisches Hideaway samt Pool und Wellnessbereich, das man nicht in einem Dorf im Mostviertel erwarten würde.

Die Bootsanlegestelle am Lunzer See. Karin Cerny

Geführt wird es von einem Paar, das zuvor in Wien aktiv war (Gasthaus "Die Metzgerei"). Christian Metzger hat, wie es sich für einen modernen Koch gehört, coole Tattoos an den Armen und eine Leidenschaft für regionale Produkte. "Niemand sperrt hier die Haustür zu", sagt er schmunzelnd. "Eher legt jemand etwas rein, als dass was gestohlen würde." Christian beweist, dass man ehrliche Gasthausküche (hochwertige Zutaten, sattmachende Portionen) zeitgemäß anbieten kann. Und Fanny kümmert sich als Gastgeberin um die Wünsche der Ruhesuchenden im Refugium.

Das Boutiquehotel Refugium am Abend. Karin Cerny

Fahrräder kann man gratis ausleihen, der Weg zum See führt vorbei an alten Bauernhöfen und blühenden Wiesen direkt an der Ybbs. Noch vor dem See liegt das Seebachbad – mit freiem Eintritt und auch für Hunde erlaubt. Ich fand den See so magisch, dass ich den ganzen Tag wechselnde Lichtstimmungen beobachtet habe und zum Erfrischen immer wieder eingetaucht bin. Abends sind auch die Ausflügler weg. Dann ist es wirklich, als ob die Zeit stehengeblieben wäre. (Karin Cerny, 20.5.2024)