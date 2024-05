Nach einem neuen Gefahrenzonenplan für Hochwasser stehen viele Häuser in der Gemeinde Lofer in Salzburg in der Roten Zone. Betroffene hoffen nun auf Schutzmaßnahmen – die jedoch schwierig werden könnten

Zuletzt überschwemmte der Loferbach 2013 die Gemeinde Lofer in Salzburg. Durch den Klimawandel werden solche Ereignisse auch in vielen anderen Gemeinden in Österreich immer häufiger. Jakob Pallinger

Norbert Meindl rückt aus, um sich ein Bild von der Gefahr zu machen. Er zieht sich die dicke Jacke an, fährt hinauf bis über die Grenze nach Tirol und parkt das Auto neben dem Loferbach, in dem das Regenwasser in kleinen Bächen von den Hängen zusammenläuft. "Da hängt ein Baum ins Wasser", sagt er und zeigt auf die Kurve, die der Fluss etwas weiter oben macht. "Es sollte aber genug Durchfluss geben." Liegen zu viele Stämme und Wurzeln im Loferbach, verstopft das alles, sagt Meindl. Dann tritt der Fluss so schnell über die Ufermauer, dass du "nur noch zuschauen kannst", und überflutet weiter unten die Gemeinde. "Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es hier nicht."

Meindl ist Bürgermeister der kleinen Gemeinde Lofer in Salzburg. Jeden Frühling fährt und wandert er gemeinsam mit Expertinnen und Experten die umliegenden Flüsse und Bäche ab, um zu sehen, wie verstopft diese nach den Stürmen des Winters sind: den Loferbach, den Moosbach, den Würmbach und den Weißbach. Zu viel Totholz müssen die Grundbesitzer oder die Gemeinde entfernen. "Wir sind hier durch die Talenge besonders gefährdet abzusaufen", sagt Meindl. Hinzu kommt der Klimawandel, durch den Überschwemmungen in Lofer und in vielen anderen Gemeinden in Österreich in Zukunft immer häufiger und stärker auftreten. Wie gehen die Orte und deren Bewohnerinnen und Bewohner mit dem wachsenden Risiko um?

Neue Rote Zone

Im Gemeindeamt im Ortszentrum von Lofer öffnet Mitarbeiter Josef Seitlinger auf seinem Computer einen Plan, der die Gemüter vieler Bewohnerinnen und Bewohner in den vergangenen Monaten zum Heißlaufen brachte. Ein rotes Band zieht sich darauf entlang des Loferbachs durch das Ortszentrum der Gemeinde und bedeckt auch die vielen umliegenden Häuser entlang des Bachs. Die Rote Zone ist in Lofer zu einer unsichtbaren Konfliktlinie geworden: zwischen jenen, die an der richtigen, und jenen, die an der falschen Stelle wohnen.

Sie ist jener Bereich, der besonders durch Hochwasser und Lawinen gefährdet ist. Im vergangenen Jahr hatte die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) den alten Gefahrenzonenplan der Gemeinde, der noch aus dem Jahr 1999 stammt, mithilfe von Luftaufnahmen und Simulationen neu überarbeitet und dabei auch das letzte Hochwasser von 2013 in die Berechnungen miteinbezogen, das viele Teile des Ortszentrums überschwemmte. "Es gab immer wieder Probleme mit Hochwasser in Lofer. Daher war eine Überarbeitung des alten Plans dringend notwendig", sagt Gebhard Neumayr von der WLV.

Strenge Auflagen

Die Rote Zone um den Loferbach ist nun weit größer als früher. Viele Häuser, die zuvor in der Gelben Zone standen, befinden sich jetzt in dem besonders gefährdeten Bereich. Das hat schon jetzt Auswirkungen auf die Grundbesitzerinnen und -besitzer: Sie dürfen keine neuen Häuser bauen und bestehende Gebäude nur unter bestimmten Auflagen ausbauen – etwa um den eigenen Schutz vor Hochwasser zu erhöhen oder bei Familienzuwachs.

Eines der betroffenen Gebäude ist die Pension von Robert Stainer, die direkt am Rand des Loferbachs liegt. "Die Rote Zone geht quasi mitten durch unser Haus", sagt Stainer und macht mit seiner Hand eine Bewegung durch die Luft, als wolle er seine Pension in zwei Teile schneiden. Davor habe die Rote Zone noch direkt an der Ufermauer geendet. "Sie haben die Zone wie mit einem Lineal gezogen, 25 Meter links und 25 Meter rechts des Bachs", sagt seine Frau Maria Stainer. Dabei sei ihre Pension beim Hochwasser 2013 sogar verschont geblieben, weil sie 60 Zentimeter erhöht stehe. Nur der Garten sei damals unter Wasser gestanden.

Robert Stainer darf durch den neuen Gefahrenzonenplan nur noch unter Auflagen auf seinem Grundstück ausbauen. Jakob Pallinger

Entwertung des Grundstücks

"Das ist ein Hemmschuh für die weitere Entwicklung und lähmt den gesamten Ort", sagt Maria Stainer. Auf einem großen Teil ihres Grundstücks dürfen sie nun nicht weiter aufstocken. Zudem werde das gesamte Grundstück entwertet. Auch um die Versicherung mache sie sich Sorgen. "Wenn das nächste Hochwasser kommt, werden wir vielleicht gekündigt. Eigentlich sind wir hier nicht mehr versicherbar."

Direkt gegenüber der Pension von Robert und Maria Stainer wischt sich Andreas Rass die Hände an seiner weißen Schürze ab und blickt vom Balkon vor seinem Eingang auf den darunter fließenden Loferbach. Seit 1920 befindet sich die Metzgerei Rass an diesem Ort. Damals habe man noch auf ein Hochwasser gewartet, das die Schlachtabfälle wegspüle, sagt Rass und grinst. Nun jedoch könnte der Metzgerei mit den angeschlossenen Ferienwohnungen die Lage direkt am Bach zum Verhängnis werden.

"Der ganze Garten und auch große Teile des Hauses sind in der Roten Zone", sagt Rass. Das Carport, das er dort geplant hatte, müsse er nun auf Stelzen bauen, für das Haus sei es eine große Wertminderung. Er könne diese Einstufung nicht verstehen und habe deshalb auch Einspruch gegen den neuen Gefahrenzonenplan erhoben. Gebracht habe das jedoch nichts.

Die Metzgerei von Andreas Rass befindet sich direkt am Loferbach – und damit ebenfalls in der Roten Zone. Für das Haus und das Grundstück sei das eine große Wertminderung. Jakob Pallinger

Gefahr unterschätzt

Der neue Gefahrenzonenplan sei vier Wochen lang öffentlich ausgelegen, sagt Neumayr. Eine Kommission habe die Einsprüche aus der Bevölkerung geprüft, manchen davon recht gegeben und noch kleine Änderungen in den Plan eingefügt. Bei vielen Betroffenen ist die Frustration, mit ihren Beschwerden bei der WLV abgeblitzt zu sein, dennoch groß. Viele halten die neue Einstufung für übertrieben. "So ein Hochwasser kommt langsam, man kann sich vorbereiten", sagt Rass. 20 Meter vom Ufer entfernt sei der Loferbach sicher kein reißender Fluss mehr.

Bürgermeister Norbert Meindl sieht das anders. "Das Problem ist, dass manche nicht glauben, was die Experten sagen, und die Gefahr unterschätzen." Meindl hat das letzte Hochwasser von 2013 in Lofer noch gut in Erinnerung. "Hier hat sich das Wasser damals durch das viele Schwemmholz gestaut und ist dann innerhalb kurzer Zeit zu einem See geworden", sagt er und zeigt auf die Brücke beim Kraftwerk kurz vor dem Ortszentrum. Bricht ein solcher Damm aus Schwemmholz, kann das den ganzen Ort innerhalb von Sekunden sintflutartig unter Wasser setzen.

Zeit läuft davon

Meindl weiß noch, wie die Feuerwehr entlang der Ufermauer die Sandsäcke aufgetürmt hat, um den Fluss in seinem betonierten Bett zu halten, und wie sie aufblasbare mobile Schutzzäune aufgestellt haben. An vielen Stellen ist der Fluss dennoch über die Ufer getreten und hat ganze Mauern weggeschwemmt. "Die Brücken sind im Ort der Flaschenhals, durch die sich der Bach zwängen muss", sagt er. Einige habe die Gemeinde mittlerweile angehoben. Aber bei manchen, wie bei der steinernen Rassbrücke im Ortszentrum, sei das nur sehr schwer möglich.

Bürgermeister Norbert Meindl kurz vor der Mündung des Loferbachs in die Saalach, wo sich dieser beim Hochwasser 2013 zu einem See aufstaute. Jakob Pallinger

Meindl weiß, dass der Gemeinde bei solchen Schutzmaßnahmen die Zeit davonläuft. Denn durch den Klimawandel werden Überschwemmungen wie jene von 2013 immer wahrscheinlicher und heftiger. "Eine wärmere Atmosphäre kann mehr Flüssigkeit aufnehmen. Dadurch nimmt auch die Niederschlagsintensität und die Hochwassergefahr zu", sagt Georg Pistotnik, Klimaforscher an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Wie stark Hochwasser ausfielen, hänge auch vom Untergrund ab. Während Böden in den Kalkalpen vergleichsweise viel Wasser aufnehmen können, sei dies in anderen Regionen weniger der Fall. Hinzu komme vielerorts eine starke Versiegelung der Böden, wodurch viel Regenwasser nicht mehr abfließe.

"Kacke am Dampfen"

Viele Bewohnerinnen und Bewohner in Lofer kennen diese Probleme. "Die letzten hundert Jahre haben wir einfach immer mehr zugebaut und die Flüsse begradigt", sagt Bernd Millinger, der in seinem Büro oberhalb der Talstation der Lofer Bergbahnen sitzt. "Jetzt ist die Kacke am Dampfen." Auch sein Haus mitsamt den Ferienwohnungen befinde sich seit kurzem in der Roten Zone. "Seither ist das Haus wahrscheinlich nur mehr die Hälfte wert", sagt er.

Gemeinsam mit vielen anderen Betroffenen hofft Millinger nun, dass neue Schutzmaßnahmen dazu führen, dass sich die Rote Zone im Ortszentrum wieder verkleinert und das Überschwemmungsrisiko abnimmt. Seit dem neuen Gefahrenzonenplan ist in der Gemeinde jedoch kaum etwas geschehen. "Die Schutzmaßnahmen werden gerade ausgearbeitet und vor der Umsetzung der Gemeinde und den Anrainern präsentiert", sagt Neumayr. Genaueres könne er jedoch nicht sagen.

Fehlendes Bewusstsein

"Es gibt einiges, was Gemeinden gegen Hochwasser machen können", sagt Klimaforscher Pistotnik. Man könne dem Gewässer beispielsweise durch Auenlandschaften mehr Platz geben oder Schutzbauten oder Rückhaltebecken errichten. Grundsätzlich seien viele Gemeinden in Österreich in diesen Bereichen gut aufgestellt. Allerdings fehle zum Teil noch das Bewusstsein in der Bevölkerung für solche Naturgefahren.

Ähnliches stellt auch Christian Schimanofsky, Direktor des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), immer wieder fest: "In Österreich ist die Bevölkerung nach wie vor nicht ausreichend über Hochwasser und andere Naturgefahren informiert und darauf vorbereitet." Meist werde erst dann etwas gegen Katastrophen getan, wenn diese bereits eingetreten sind.

"Manche Siedlungen nicht mehr haltbar"

Die Mehrheit verlasse sich ausschließlich auf die Gemeinde oder das Land, etwas gegen Naturgefahren zu unternehmen, anstatt auch selbst aktiv zu werden, sagt Schimanofsky. Das würden Daten des Naturgefahrenmonitors des KFV seit 2013 zeigen. Das Wichtigste sei, sich schon im Vorhinein bei Gemeinden und Verbänden zu informieren, wie man sich im Falle eines Hochwassers verhalten könne. "Auf keinen Fall sollte man in den Keller laufen, um noch irgendetwas zu retten."

Trotz der vielen Schutzmaßnahmen gebe es auch immer wieder Fälle, in denen nur mehr eine Umsiedlung infrage komme, sagt Pistotnik. "Durch den Klimawandel werden manche Siedlungen auf lange Sicht vielleicht nicht mehr haltbar sein."

Viele Schwierigkeiten

An eine solche Umsiedlung denkt in Lofer momentan noch niemand. Doch der Schutz vor neuerlichen Überschwemmungen gestaltet sich in der Gemeinde als schwierig. "Viele Maßnahmen stoßen durch die enge Tallage der Gemeinde schnell an ihre Grenzen", sagt Meindl. Grabe man den Loferbach tiefer, könne sich das Wasser bei der Mündung des Flusses in die Saalach im Ort zurückstauen. Höhere Schutzmauern am Ufer würden wiederum dazu führen, dass sich das Wasser im Unterlauf stärker ausbreite. "Wir sind hier nicht im Disneyland, sondern in der Natur. Man kann hier nicht einfach alles einzäunen."

Vor seinem Haus zieht sich Robert Stainer die Kapuze über den Kopf und wirft einen Blick in den Loferbach, der durch den vielen Regen an diesem Tag und durch das Schmelzwasser weiter angestiegen ist. "Momentan ist der Wasserstand zum Glück noch nicht so hoch", sagt Stainer, der auch Obmann der Wassergenossenschaft Loferbach ist. Gedanken über das nächste Hochwasser mache er sich dennoch.

Alle zur Kasse bitten

Stainer glaubt, dass ein Treibholzfilter weiter oben am Fluss helfen könnte, Verstopfungen und damit auch Überschwemmungen zu vermeiden. Auch Meindl kann sich so einen Filter beziehungsweise ein Sperrwerk im Oberlauf des Loferbachs vorstellen. "Es wird hoffentlich bald eine Lösung geben, die wir den Bewohnern präsentieren können", sagt er. Man werde dann alle zur Kasse bitten, um einen Beitrag zu leisten.

Gröbere Verstopfungen konnte Meindl bei der Fahrt entlang des Loferbachs an diesem Tag nicht feststellen. Zufrieden setzt er sich für das Mittagessen ins Gasthaus und bestellt sich einen Schweinsbraten. Einen Wildbach muss er heute noch abwandern, auf Felsen klettern und sich durchs Dickicht kämpfen, "mit Zecken ohne Ende", um den Bach an allen Stellen zu erreichen. Dem Kampf gegen die Natur kann Meindl auch etwas Gutes abgewinnen. "Die Natur zeigt uns, wo unsere Schwachstellen liegen", sagt er. Viele Jahre habe man die Flüsse hier nach Belieben geformt, nun formten sie uns. "Vielleicht müssen wir wieder neu lernen, mit Hochwasser zu leben." (Jakob Pallinger, 17.5.2024)