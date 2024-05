Die Spargelsaison nütze ich, um so oft wie möglich Spargel in allen Variationen zu genießen. Dabei bevorzuge ich den grünen Spargel. Ich kaufe ihn frisch bei den Spargelbauern in der Umgebung.

Hier ein Rezept für ein veganes Spargelragout mit selbst gemachten Nudeln, das relativ einfach und schnell zubereitet ist. Übrigens wieder ein Lieblingsrezept von mir, das ich für die pflanzliche Variante etwas abgeändert habe.

Veganes Spargelragout mit Bandnudeln. Foto: Ingrid Huber

Zutaten

für das Ragout

für die Nudeln

Zubereitung

Für die Nudeln die Zutaten in der Küchenmaschine ... Foto: Ingrid Huber

... zu einem festen, homogenen Teig kneten und zu einer Kugel formen. Foto: Ingrid Huber

Teigkugel in Frischhaltefolie wickeln und ca. eine Stunde rasten lassen. Foto: Ingrid Huber

Teig in vier Stücke teilen und flachdrücken. Foto: Ingrid Huber

Nudelteig stückweise auf Stufe eins durch die Nudelmaschine ziehen, mit etwas Nudelgrieß bestreuen, falten und wieder durchziehen. Dreimal wiederholen, so bekommt der Teig mehr Stabilität. Dann die Maschine auf die nächste Stufe stellen und die Nudelplatten ein Mal durchlassen und so fortfahren bis zur Stufe vier. Foto: Ingrid Huber

Die dünnen Teigplatten mit wenig Nudelgrieß bestreuen und kurz trocknen lassen. Foto: Ingrid Huber

Für das Ragout die Endstücke des Spargels abschneiden, Spargelstangen in kleine Stücke und Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden. Foto: Ingrid Huber

Zwiebel und Spargelstücke in Olivenöl anbraten. Foto: Ingrid Huber

Mit Weißwein ablöschen, Gemüsebrühe zugeben und zugedeckt einige Minuten ziehen lassen, bis der Spargel bissfest ist. Foto: Ingrid Huber

Pflanzliches Obers einrühren. Foto: Ingrid Huber

Hefeflocken untermischen, mit Salz und Pfeffer würzen und die Sauce etwas einkochen lassen. Foto: Ingrid Huber

Inzwischen mit der Nudelmaschine Bandnudeln fertigen. Foto: Ingrid Huber

Wasser zum Sieden bringen, salzen und die Nudeln in den Topf geben. Foto: Ingrid Huber

Nach drei Minuten abseihen. Foto: Ingrid Huber

Spargelragout mit den Nudeln vermischen, mit Petersilie bestreut anrichten und genießen. Foto: Ingrid Huber

(Ingrid Huber, 22.5.2024)