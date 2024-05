David Scheid in der ORF-Satireserie "Dave". ORF

Der Kabarettist, Rapper, DJ und Schauspieler David Scheid macht mit einer Satireaktion auf sich aufmerksam. Er trete im Herbst als "Influencer Dave" mit einer Partei bei den Nationalratswahlen an. Die neu gegründete Bewegung nenne sich "Original Gangsterz Making Money Partei". "Als Parteifarbe hat man die kurzweilige Spektralfarbe Violett erwählt", heißt es in einer Aussendung am Mittwoch. Scheid hat mit der ORF-Serie Dave eine Kultfigur im Fernsehformat erschaffen. Zuletzt war er als Schauspieler im ernsten Fach im Film Des Teufels Bad zu sehen.

Die Kandidatur bedeute, so heißt es in der Aussendung, "den nächsten logischen Schritt auf der Karriereleiter des erfolgreichen Quereinsteigers, der mit innovativen Ideen die heimische Politik wieder auf Vordermann und -frau bringen will". Für Donnerstag, 16. 5., kündigt Influencer Dave eine Pressekonferenz an, bei der er Rede und Antwort stehen wird.

"Oida schreibt man mit OI, nicht mit EU!"

Sogar ein eigenes Parteiprogramm hat OGMMP: Es beinhaltet, "was beim Proporz in der Schreibtischschublade verschwindet".

Die größten und wichtigsten Forderungen sind demnach: "Ein Porsche bis zum 30. Lebensjahr", weiters "Legalize Weed, keine Gelsen mehr, Glück, ⁠⁠Döner um zwei Euro, Lohnerhöhung um 30 Prozent, Free Parking, kein CO2 mehr, kein Krieg, die Hälfte jedes Einkaufs, den man sowieso wieder wegschmeißt, ist gratis, ⁠⁠Schönbrunn Tiere frei lassen, ⁠⁠Ein-Euro-Banknote mit Daves Gesicht, ⁠⁠EU-Wahnsinn stoppen – Oida schreibt man mit OI, nicht mit EU! Das ist Wahnsinn!! ⁠⁠Mehr Pflanzen."

"Mit der OGMMP in den Nationalrat einzuziehen bedeutet einen wichtigen Schritt für die österreichische Bevölkerung. Als Original Gangsterz Making Money stehen wir für alles Gute, das mit G beginnt: Geil, Geld, Gratis. Und Gusch", so der Vorsitzende Influencer Dave.

Die Ankündigung der eigenen Partei gab Dave am Dienstag im ORF bei Willkommen Österreich bekannt. (red, 15.5.2024)

