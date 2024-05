Raux Yao (li.) soll Stabilität bringen. IMAGO/Valentina Claret

Wien - Der SK Rapid kann ab kommender Saison auf Serge-Philippe Raux Yao bauen. Der französische Innenverteidiger unterschrieb bei den Hütteldorfern am Mittwoch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Der noch bis 30. Mai 24-jährige Linksfuß war zuletzt in der französischen Ligue 2 für Rodez AF im Einsatz. Raux Yao absolvierte seine fußballerische Ausbildung bei AJ Auxerre und war danach zwischen Sommer 2020 und Jänner 2022 in Belgien bei Cercle Brügge engagiert.

"Er ist physisch stark, schnell und sehr ruhig am Ball. Schon durch seine Größe ist er eine Macht in der Luft, zudem hat er Stärken in der Spieleröffnung. Darüber hinaus ist er ein technisch guter Spieler und verfügt über eine bemerkenswerte Geschwindigkeit, sprich, er ist ein sehr kompletter Spieler", sagte Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer über den 1,97 m großen, ersten Sommer-Zugang. Der kann nach Auslaufen seines Vertrages ablösefrei wechseln. (APA, 15.5.2024)