Der neue Coach der Bullen. REUTERS

Der Niederländer Pepijn Lijnders wird ab der kommenden Saison neuer Cheftrainer bei Fußball-Bundesligist Salzburg. Das gab der Serienmeister am Mittwoch und damit wenige Tage vor dem "Finale" im Kampf um die Meisterschaft bekannt. Der 41-jährige Niederländer kommt vom englischen Topklub Liverpool, wo er mit einer halbjährigen Unterbrechung seit 2015 als Co-Trainer von zuerst Brendan Rodgers und dann Jürgen Klopp engagiert war. Sein Vertrag in Salzburg läuft für drei Jahre.

Die offizielle Vorstellung des neuen Trainers wird erst rund um den Trainingsstart Mitte Juni im Rahmen einer Pressekonferenz erfolgen. In einer ersten Stellungnahme bezeichnete er die Aufgabe als "echtes Privileg", Salzburg sei ein "außergewöhnlicher Klub mit einer richtig guten Struktur und mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Nachwuchsarbeit". Einen ersten Einblick bezüglich seiner Herangehensweise gab es bereits. "Ich will mit der Mannschaft eine Mentalität entwickeln, bei der sehr viel Wert auf offensive Spielweise gelegt wird und bei der Leidenschaft und Erfolgshunger die Grundlage von allem sind", verlautete Lijnders.

Ihm zur Seite wird der Portugiese Vitor Matos als Co-Trainer stehen. Der 36-Jährige ist ein langjähriger Wegbegleiter des Niederländers, mit dem er gemeinsam schon in Porto und Liverpool zusammengearbeitet hat. "Zusammen werden wir unser Bestes geben, um dem Klub zu helfen, in einer sich ständig verändernden Fußballwelt weiter zu wachsen", sagte Lijnders. Bei seiner Entscheidung für Salzburg spielte auch die Familie eine Rolle. "Meine Familie hat die Stadt schon einmal besucht und war von ihrer Schönheit und der Freundlichkeit der Menschen überwältigt. Das war für mich der letzte und wichtige Schritt, mich für Salzburg zu entscheiden."

Lijnders war ab 2003 als Jugendtrainer in seiner Heimat bei PSV Eindhoven tätig, 2008 übersiedelte er nach Portugal, wo er beim FC Porto eine ähnliche Tätigkeit ausübte. Im August 2014 wechselte Lijnders auf die Insel zu Liverpool, wo er zuerst als Nachwuchstrainer tätig gewesen war und im Juli 2015 vom damaligen Coach Rodgers in den Trainerstab der ersten Mannschaft berufen wurde. Den Posten als Co-Trainer bekleidete er auch nach dem Trainerwechsel von Rodgers zu Klopp.

Abstecher zu Nijmegen

Im Jänner 2018 wagte Lijnders seinen ersten Anlauf als Cheftrainer in der zweiten niederländischen Liga bei Nijmegen. Die Wege trennten sich aber bereits im Mai wieder, nachdem der Klub im Play-off den Aufstieg verpasst hatte. Daraufhin kehrte Lijnders wieder als Co-Trainer zu Liverpool zurück. In seiner zweiten Amtszeit bei den Reds gewann der Klub die Champions League, die Klub-WM, den FA-Cup, zweimal den Liga-Cup und wurde 2020 erstmals seit 30 Jahren wieder Meister.

Klopp und Lijnders lenkten Liverpools Geschicke. APA/AFP/GLYN KIRK

Laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten ist Lijnders einer der engsten Vertrauten von Klopp und beim englischen Spitzenklub für den täglichen Trainingsprozess zuständig. Außerdem gilt er als Verfechter des Pressingfußballs, was zur Klubausrichtung von Salzburg passt. Nach Co Adriaanse, Huub Stevens und Ricardo Moniz ist Lijnders der vierte niederländische Trainer in der Red-Bull-Ära von Salzburg.

Nach der Trennung von Gerhard Struber Mitte April werden die Bullen derzeit von Interimstrainer Onur Cinel betreut und haben am Sonntag (17 Uhr) noch die Chance, Meister zu werden. Dafür muss ein Heimsieg gegen den LASK her, zudem darf Sturm Graz nicht zu Hause gegen Austria Klagenfurt gewinnen. Cinel war von Beginn an als Interimslösung präsentiert worden, er wechselt nach der Saison in seine Funktion als Chefcoach des Salzburg-Kooperationsvereins FC Liefering in der 2. Liga zurück. (APA, red, 15.5.2024)