Pandoras Vermächtnis von Angela Christlieb ist eine Reise durch das Familienuniversum von G. W. Pabst, dem Giganten des frühen deutschen Kinos, erzählt durch die Augen jener Frau, die ein Leben lang künstlerisch und privat an seiner Seite stand: Trude Pabst. Ein Film über Träume und Traumata und darüber, warum wir sind, wer wir sind.

Die Wien-Premiere fand am Montag im Stadtkino im Künstlerhaus statt. Ab 17. Mai ist der Film in ausgewählten Kinos zu sehen. Bei der Premiere waren auch Margit und Heinz Fischer dabei, da sie seit langer Zeit mit der Familie Pabst bekannt sind. G. W. Pabst, der im Mai 1967 in Wien starb, war zudem der Onkel des ehemaligen Justizministers Christian Broda. Robert Newald hat die Premiere fotografiert. (red, 16.5.2024)

