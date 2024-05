Veranstaltung am 4. Juni am Festivalareal der Klima Biennale Wien

Die Baubranche ist maßgeblich für die Klimaerwärmung verantwortlich, da sie viel CO2 ausstößt, wichtige Ressourcen verbraucht und riesige Mengen nicht verwertbaren Abfalls erzeugt. Die derzeitige Bauweise ist nicht nachhaltig genug, und das muss sich dringend ändern. Das 79. Wohnsymposium des STANDARD und des Fachmagazins "Wohnen Plus" beschäftigt sich deshalb am 4. Juni in Wien mit der "Baustelle Bestand".

Viele Expertinnen und Experten sind sich einig, dass Sanierung ein integraler Bestandteil der Baukulturwende sein muss. Getty Images/iStockphoto

Den Einstieg ins Thema wird Heike Oevermann liefern, sie ist Universitätsprofessorin für Denkmalpflege und Bauen im Bestand an der TU Wien. Die politische Debatte des Wohnsymposiums werden der neue Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP), Bürgermeister von Ardagger, und Kurt Wallner (SPÖ), Bürgermeister der Stadt Leoben und Vorsitzender der Landesgruppe Steiermark des Städtebunds, bestreiten.

In der Podiumsdiskussion werden dann mehrere Expertinnen Einblicke ins Thema geben: Renate Hammer, Architektin und Gründerin des Institute of Building Research & Innovation in Wien, Daniela Huber, Abteilungsleiterin der Sozialbau AG, Julia Lindenthal, Architektin und Wohnbauforscherin am Österreichischen Ökologie-Institut, Isabella Wall, Gesellschafterin bei Trimmel Wall Architekten, und Cilli Wiltschko, Abteilungsleiterin Projektentwicklung beim gemeinnützigen Wohnbauträger WBV-GPA.

Das Wohnsymposium findet am 4. Juni am Festivalareal der Klima Biennale Wien statt (20. Bezirk). Sithara Pathirana vom Leitungs-Duo der Klima Biennale wird zur Eröffnung sprechen. Die Teilnahme ist kostenpflichtig, Anmeldung siehe unten. (red, 18.5.2024)