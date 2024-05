19.40 REPORTAGE

Re: Am eisigen Grenzposten der Nato Im äußersten Norden Norwegens, wo EU und Nato an Russland grenzen, liegt Kirkenes. Trotz nur 3500 Einwohnern ist der Ort ein geopolitisches Schwergewicht, in dem rund 700 Elitesoldaten und -soldatinnen Präsenz zeigen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Anders im Kopf – Neurodiversität als Stärke Die Wissenschaftsdoku beleuchtet neue Forschungsansätze und Methoden im Umgang mit psychischer Vielfalt. Danach diskutiert ab 21.00 Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema Quoten, Wokeness, Inklusion – Was ist gerecht?. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Leben ohne Schnitzel Einerseits liegt Österreich mit einem Fleischkonsum von fast sechzig Kilo pro Kopf im Jahr europaweit ganz vorn. Andererseits gibt es hierzulande im EU-Vergleich die meisten Veganerinnen und Veganer. Eine Reportage zur Glaubensfrage Fleisch. Bis 22.00, ORF 2

Gemeinsam in Teheran im Einsatz: Navid Mohammadzadeh (links) als Ali und Hasti Mahdavi als Alma in "The Actor", Arte, 21.40 Uhr. Foto: HA international

21.40 MINISERIE

The Actor (1–8/8) In der Miniserie des iranischen Regisseurs Nima Javidi machen die beiden Schauspieler Ali und Morteza das heutige Teheran zu ihrer Bühne. Um finanziell über die Runden zu kommen, nehmen sie die ungewöhnlichsten Aufträge an – von Unterhaltung bis Spionage. Bis 4.25, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen: Großes Wechseln – Warum jetzt viele ihre Strom- und Gaslieferanten tauschen / CO2 reduzieren: Wie wir in Lieferketten eingreifen können, ohne die Wirtschaft zu ruinieren / Schön und (erfolg)reich: Haben attraktive Menschen die besseren Karrierechancen? Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Schauspielerin Uschi Glas, Schriftsteller Robert Menasse, Altersforscher Slaven Stekovic und Ex-Profifußballerin Viktoria Schnaderbeck sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.45 MAGAZIN

Zapp – Das Medienmagazin Die Medienberichterstattung über die AfD unter der Lupe. Bis 0.15, 3sat