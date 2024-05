Jetzt anhören: Zehntausende demonstrieren in Georgien gegen ein neues Gesetz. Es soll das Land an Russland binden. Kommt es dort zum nächsten Krieg?

Zehntausende Menschen demonstrieren auf den Straßen Georgiens, laut, aber friedlich. Sie wehren sich gegen den wachsenden russischen Einfluss, der sich gerade seinen Weg ins georgische Parlament bahnt.

Trotz tumultartiger Szenen unter den Abgeordneten wird ein Gesetz beschlossen, das Georgien enger an Russland bindet – und von der Europäischen Union fernhalten soll.

Das, was gerade im Kaukasus passiert, erinnert immer mehr an die Vorgeschichte des Ukrainekrieges. Ist Georgien also das nächste Ziel von Wladimir Putin? Darüber spricht Fabian Sommavilla im Podcast, er ist Außenpolitikredakteur beim STANDARD. (red, 15.5.2024)