Uwe Hölzl wurde durch seine Ansprache vor dem Cupfinale 2023 zur Kultfigur unter den Fans von Sturm Graz. Auch in der Meisterschaftsentscheidung am Sonntag ist seine Motivationskunst gefragt

In erster Linie ist Uwe Hölzl Sturms Co-Trainer, in zweiter Linie dient er als Chefmotivator in den letzten Minuten vor Anpfiff. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Graz – Der Honigdachs hat Uwe Hölzl zur Kultfigur gemacht. "Wir brauchen Honigdachs-Mentalität! Das aggressivste Tier, der zeigt die Zähne und will Beute machen! Furchtlos! Eine Riesenpython hat ihn im Schwitzkasten – er kommt raus und beißt ihr den Schädel ab! Aber er ist auch klug!" So heizte der Co-Trainer von Sturm Graz vor dem Cupfinale 2023 seine Mannschaft an, die Social-Media-Abteilung des Klubs verbreitete die Aufnahme sehr erfolgreich. Dass Hölzl gerade durch eine Honigdachs-Rede auch Sturms weniger eingefleischten Fans ein Begriff wurde, passte: Das Lieblingstier kommt so regelmäßig in seinen Ansprachen vor, dass der 54-Jährige selbst teils "Honigdachs" gerufen wird.

Die Spieler in den letzten Minuten vor Anpfiff aufzuzuckern ist nur ein winziger Teil von Hölzls Arbeit. Er ist im Training primär für die Offensive zuständig, im letzten Jahr seiner Spielerkarriere beim Siebtligisten Puch bei Weiz war ihm das nur kurz vergönnt. Der damals 39-jährige Hölzl wollte "Zehner" spielen, der acht Jahre jüngere Spielertrainer Ilzer beorderte ihn nach ein paar Spielen zurück zum Linksverteidiger.

Von Weiz nach Graz

An der Seitenlinie sah man sich 2012 beim SC Weiz wieder, seit 2017 ging das Duo seinen Weg im Profifußball gemeinsam von Hartberg über Wolfsberg und die Austria bis nach Graz. Der Cheftrainer schätzt die Motivationskünste seines Co-Trainers so sehr, dass er ihm vor jedem Match die letzten Worte überlässt. Als ihre Austria in der verhexten Saison 2019/20 wiederholt durch frühe Tore punktete, sagte Ilzer: "Die anderen Mannschaften haben keinen Uwe Hölzl. Das unterscheidet uns im Moment von ihnen."

Es sind nicht immer Tiere, die der erklärte Tierdokumentations-Fan acht Minuten vor Anpfiff auspackt. "Vorigen Sonntag habe ich einen Spruch rausgesucht: 'Du musst bereit sein, Dinge zu tun, die andere nie tun, dann wirst du Dinge haben, die andere nie haben werden.' Ich will ihnen damit mitgeben, dass sie halt hackln müssen am Platz", erzählt Hölzl dem STANDARD. Die ganze Woche beobachtet er, was die Mannschaft gerade braucht, greift auch während des Trainings schon emotional ein. "Zuletzt habe ich im Training Lockerheit reingebracht, weil ich gemerkt habe, dass eine gewisse Anspannung da ist. Dann führe ich halt mal Schmäh."

Napoleon und Hyänen

Sturm verbreitet Hölzls Motivationsreden nur selten, der Fundus aus der Zeit des Trainerteams beim WAC ist deutlich größer. In einem auf Facebook gestellten Zusammenschnitt haben Julius Cäsar, Napoleon, Alexander der Große und Sitting Bull einen gemeinsamen Auftritt ("Die wollten die Schlacht mit allen Mitteln gewinnen!"), da ist die Mannschaft gemeinsam im letzten Basislager ("Das Wichtigste ist: Jeder muss sich auf den anderen verlassen können, sonst stürzen sie ab"), da müssen die Kicker sein wie Hyänen ("Die Raubkatze mit der größten Beißkraft! Wenn einer eine Beute hat, kriegen sie einen Fresswahn. So müssen wir heute auftreten, dann holen wir die Körner!"), und natürlich kommt noch das Lieblingstier: "Der Honigdachs hat keine Ängste!"

Vor dem Spiegel zu üben ist dem Steirer fremd, nur beim frühmorgendlichen Joggen geht er gelegentlich seinen Plan durch. "Raus kommt es dann eh oft anders als vorbereitet, was mir dann in der Emotion einfällt." Normalerweise entscheidet der gelernte Ingenieur am Freitag oder Samstag, wie die Ansprache vor dem Match aussieht. Für das meisterschaftsentscheidende Spiel gegen Austria Klagenfurt (Sonntag, 17 Uhr) hat er schon Mitte der Woche konkretere Gedanken, die will er freilich noch nicht in der Zeitung lesen. Der Honigdachs, so viel sei verraten, dürfte nicht dabei sein. Aber der sitzt ja sowieso an der Seitenlinie. (Martin Schauhuber, 17.5.2024)