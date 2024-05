Eine große Mehrheit von ORF-Stiftungsräten hat am Donnerstag einen Protestbrief an Peter Westenthaler geschickt, der dem STANDARD vorliegt. Sie fordern den von der FPÖ ins oberste ORF-Gremium entsandten ehemaligen freiheitlichen Politiker auf, sein aus ihrer Sicht unternehmensschädigendes Verhalten einzustellen. Das ORF-Gesetz verpflichte ihn in seiner Funktion als ORF-Aufsichtsrat, im Interesse des ORF zu handeln. Sie empfehlen Westenthaler, sich über "Folgen von Pflichtverletzungen" zu informieren. Ein so breit getragener Protest gegen ein Mitglied des Stiftungsrats dürfte bisher in der ORF-Geschichte einzigartig sein.

"Lasse mir von niemandem den Mund verbieten"

Westenthaler reagierte prompt auf das Schreiben: "Ich lasse mir von niemandem den Mund verbieten, schon gar nicht von parteipolitischen Freundeskreisen der ÖVP und der Grünen im ORF-Stiftungsrat." Er stehe zu jeder seiner Aussagen in der Öffentlichkeit. Jede davon diene der Verbesserung des Ansehens und des Rufes des ORF, indem er Fehlentwicklungen aufzeige.

Den Brief haben Stiftungsräte der ÖVP, der Grünen und der Neos unterzeichnet, zudem Vertreterinnen und Vertreter des Betriebsrats von bürgerlich bis sozialdemokratisch.

In dem Brief kritisieren die Stiftungsräte eine Vielzahl von öffentlichen Äußerungen Westenthalers gegen den ORF und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Westenthaler warf dem ORF "parteipolitische Agitation" vor, er sei eine "Propagandamaschine". Westenthaler äußerte sich in der Öffentlichkeit, etwa auf dem Privatsender Oe24 TV, persönlich abwertend und beleidigend über einzelne Mitarbeiter des ORF.

"Unternehmensschädigende Äußerungen unterlassen"

Die Stiftungsräte distanzieren sich in dem Brief von den öffentlichen Äußerungen Westenthalers: "Wir fordern Sie auf, weitere unternehmensschädigende und herabsetzende öffentliche Aussagen zu unterlassen. Sachliche Kritik ist wesentlicher Teil unserer Aufgaben als Organ des ORF und unverzichtbar für dessen Weiterentwicklung. Entscheidend ist aber mit Blick auf das Unternehmenswohl, dem wir alle gesetzlich verpflichtet sind, in welchem Rahmen und in welcher Form Kritik geäußert wird."

Nachsatz in dem Schreiben: "Für Information und Beratung über die geltenden rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen Ihrer Tätigkeit als ORF-Stiftungsrat sowie über Folgen von Pflichtverletzungen steht Ihnen das Gremienbüro gerne zur Verfügung."

Die Stiftungsräte listen in ihrem Brief beispielhaft wörtlich folgende Äußerungen Westenthalers auf:

"Fehlentwicklungen im Sinne einer besseren Zukunft aufzeigen"

"Auch Grün und Türkis/Schwarz im Stiftungsrat werden sich daran gewöhnen müssen, dass ich an den zahlreichen Fehlentwicklungen im ORF, bei denen Sie meist nur stumm und tatenlos zusehen, meine offene Meinung äußere. Ob Ihnen das aus Ihrer parteipolitischen Sicht passt oder nicht", reagiert Westenthaler auf das Protestschreiben seiner Kolleginnen und Kollegen.

Der freiheitliche Stiftungsrat: "Es kann niemals den gesetzlichen Aufgaben eines Stiftungsrates widersprechen, wenn man im Sinne einer besseren Zukunft des Unternehmens schwere Fehlentwicklung aufzeigt und diese damit verhindern will. Das Wohl des ORF hängt nämlich nicht an Ihrer parteipolitisch bedingten oder sogar verordneten Taten- und Kritiklosigkeit, sondern am Aufzeigen und künftigen Verhindern von unternehmensschädigenden Fehlern und Fehlentwicklungen. Jede einzelne meiner Aussagen dient der Verbesserung des Rufes und des Ansehens des ORF und letztlich dazu, weiteren Schaden abzuwenden", erklärt Westenthaler.

Er verweist auf das demokratische Recht auf Meinungsfreiheit: "Das mag zwar für den sehr oft parteipolitisch agitierenden ORF und auch für Sie als von Parteien und Regierung Entsandte unangenehm sein, aber Sie werden sich daran gewöhnen müssen, mit der Wahrheit konfrontiert zu werden. So gesehen interpretiere ich Ihr Schreiben als durchaus positive Reaktion. Nämlich als Ergebnis eines gelungenen Weckrufes meinerseits."

In seinem Antwortschreiben richtet er den Hinweis der Kollegen auf rechtliche Grundlagen an diese zurück und schreibt ebenfalls: "PS: Für Information und Beratung über die geltenden rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen Ihrer Tätigkeit als ORF-Stiftungsrat sowie über Folgen von Pflichtverletzungen steht Ihnen das Gremienbüro gerne zur Verfügung."

Westenthaler brachte zuletzt eine Beschwerde gegen den Vorsitzenden des Stiftungsrats, Lothar Lockl, bei der Medienbehörde Komm Austria ein. Westenthaler beantragte in seiner ersten Sitzung im Stiftungsrat, das Gremium möge den ORF-Generaldirektor ersuchen, eine neue Finanzierungsform für den ORF statt des ORF-Beitrags mit der Regierung zu verhandeln. Lockl hatte über den Antrag, in Abstimmung mit den anderen Fraktionen im Stiftungsrat, nicht in derselben Sitzung abstimmen lassen. Begründung: Er wolle die Zulässigkeit des Antrags erst rechtlich prüfen. (Harald Fidler, 16.5.2024)