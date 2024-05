Der slowakische Premier wurde am Mittwoch mehrmals angeschossen, sein Zustand ist derzeit "stabil, aber sehr ernst". Ein Überblick darüber, was bisher bekannt ist

Medienvertreter vor dem Roosevelt-Universitätsspital in Banská Bystrica, wo Robert Fico operiert wurde. REUTERS/Leonhard Foeger

Am Mittwoch wurde der slowakische Premier Robert Fico in Handlová, rund 190 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava, angeschossen, das Attentat rief internationale Bestürzung hervor. Auch einen Tag später gibt es noch viele Unklarheiten – ein Überblick über Gesichertes und Wahrscheinliches.

Was ist am Mittwoch genau passiert?

Fico befand sich auf einer Reise durch die Regionen des Landes. Nach einer Regierungssitzung im mittelslowakischen Handlová ging der Regierungschef auf Menschen zu, um sie zu grüßen, Hände zu schütteln. Der Schütze trat von hinten aus der Menge hervor und zielte aus der Nähe auf den Premier, wie Videoaufnahmen zeigen. Gegen 14.30 Uhr fielen die insgesamt fünf Schüsse.

Laut Berichten des Nachrichtendiensts Aktuality hat Fico drei Schussverletzungen erlitten: zwei in den Arm und eine in den Bauch. Der mutmaßliche Schütze wurde danach von Sicherheitskräften zu Boden gedrückt und festgenommen. Fico wurde in seinen Dienstwagen gehoben, der anschließend ins Spital in Handlová fuhr. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus in Banská Bystrica, wo er notoperiert wurde. Ein Transport nach Bratislava hätte angesichts des kritischen Zustands zu lange gedauert, hieß es auf dem Facebook-Account des Premiers.

Video: Regierungschef Fico außer Lebensgefahr. AFP

Wie geht es Robert Fico?

Verteidigungsminister Robert Kaliňák, ein Parteikollege Ficos, hatte am Mittwoch zunächst von einem "außerordentlich ernsten" Zustand gesprochen und berichtet, dass medizinisches Personal "um sein Leben" kämpfen würden. Innenminister Matúš Šutaj Eštok vom sozialdemokratischen Koalitionspartner Hlas sprach ebenfalls von einer lebensbedrohlichen Situation. Krankenhausangaben zufolge, auf die sich die Nachrichtenagentur Reuters bezog, war Fico bei der Einlieferung ansprechbar.

Umweltminister und Vizepremier Tomáš Taraba äußerte um kurz vor Mitternacht einige Vermutungen: "Soweit ich weiß, ist die Operation gut verlaufen – und ich denke, dass er am Ende überleben wird", zitierte die BBC den Politiker der rechtsextremen Slowakischen Nationalpartei, die sich ebenfalls mit Ficos sozialkonservativen Sozialdemokraten in der Koalition befindet. Demnach ist Fico außer Lebensgefahr. Aktuality zitierte eine mit der Angelegenheit vertraute Person mit den Worten, Fico befinde sich nach der Operation in stabilem Zustand. In mehreren Medienberichten hieß es, der Premierminister habe das Bewusstsein wiedererlangt.

Am Donnerstag gab Spitalsleiterin Miriam Lapuniková bekannt, dass der Zustand von Fico "stabil, aber sehr ernst" sei. Er habe mehrere Schusswunden erlitten und sei fünf Stunden lang von zwei Operationsteams operiert worden. "Der Zustand ist nach wie vor sehr ernst, gerade wegen der Komplexität der Verletzungen, aber wir wollen alle daran glauben, dass wir in der Lage sein werden, die Situation zu bewältigen", fügte Verteidigungsminister Kalinák bei der Pressekonferenz am Donnerstag hinzu.

Wer steckt dahinter?

Hierzu gibt es bisher keine bestätigten offiziellen Angaben von der Polizei oder Regierung. Aktuality zufolge handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 71-jährigen Mann, der seinem Sohn zufolge im Besitz eines Waffenscheins ist. Er soll aus der Stadt Levice stammen, die rund 60 Kilometer südlich von Handlová liegt. Nach Informationen des TV-Senders TA3 war er früher Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdiensts. Er soll auch als Schriftsteller tätig und politisch aktiv gewesen sein.

Der mutmaßliche Schütze bei der Festnahme. AFP/RTVS/-

Was ist das Motiv?

Laut Aussagen von Innenminister Eštok wird von einer politischen Hintergrund ausgegangen, er sprach von einem "politisch motivierten Attentatsversuch". In diese Richtung deutet auch ein Video, das am Mittwochabend in sozialen Netzwerken kursierte. Es wurde offenbar auf der Polizeistation aufgenommen, darin sagt der mutmaßliche Schütze: "Ich bin mit der Politik der Regierung nicht einverstanden. Die Massenmedien werden liquidiert. Warum wird RTVS angegriffen? Richter Mazak (ehemaliger Vorsitzender des Justizrats, Anm.), warum ist er von seinem Posten entlassen worden?" Wie genau das Video seinen Weg an die Öffentlichkeit fand, ist unklar.

In welchem Zusammenhang stehen die Äußerungen?

Die linkspopulistische Regierung plant tatsächlich die Auflösung des öffentlich-rechtlichen slowakischen Rundfunks RTVS, sie kritisierte ihn wiederholt als einseitig und regierungsfeindlich. Die Opposition sorgt sich um die Medienfreiheit im Land und wirft der Regierung vor, einen Propagandasender zu planen. Am Mittwoch hatte im Abgeordnetenhaus eine Debatte über die formelle Auflösung von RTVS begonnen, die Abstimmung in erster Lesung war für Donnerstagabend angesetzt. Noch am Mittwochabend war zudem eine erneute Demonstration gegen das Vorhaben der Regierung geplant gewesen. Beides wurde nach dem Attentat auf Fico abgesagt. (Noura Maan, Gerald Schubert, 16.5.2024)