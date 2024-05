Die US-Regierung ist auch besorgt wegen eventueller militärischer KI-Anwendungen Chinas. DER STANDARD/Pichler/Midjourney

Eine überparteiliche Gruppe von US-Senatoren will 32 Milliarden Dollar für die Forschung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) einsetzen. Der demokratische Mehrheitsführer der Kongresskammer, Chuck Schumer, und mehrere Kollegen verwiesen am Mittwoch auf den Wettlauf mit China in der neuen Schlüsseltechnologie. Wenn die Volksrepublik "50 Milliarden Dollar investiert und wir gar nichts, werden sie unweigerlich an uns vorbeiziehen", sagte Schumer. Sein republikanischer Kollege Mike Rounds pflichtete ihm bei. "China gibt jetzt wahrscheinlich etwa zehnmal mehr als wir für die Entwicklung von KI aus. Sie haben es eilig."

Beide Staaten trieben entschieden die KI-Forschung voran. Die US-Regierung zeigt sich unter anderem besorgt über etwaige militärische Anwendungen durch die Volksrepublik. Die Bundesregierung stellte im August einen KI-Aktionsplan vor, der in der laufenden Legislaturperiode den Einsatz von 1,6 Milliarden Euro für KI vorsieht. Davon waren 500 Millionen Euro für den Haushalt 2024 eingeplant. (Reuters, 16.5.2024)