DER STANDARD fragte die Parteichefs, welche Bedeutung Ibiza heute für sie hat, was sich seither verbessert und was verschlechtert hat – und wo sie gerade waren, als das Video veröffentlicht wurde

Nachdem das Ibiza-Video mit Strache und Co veröffentlicht wurde, kam es 2019 zu Demonstrationen auf dem Ballhausplatz. Heribert Corn, APA/Helmut Fohringer

Heute jährt sich zum fünften Mal jener Tag, an dem in den Abendstunden des 17. Mai 2019 das Ibiza-Video veröffentlicht wurde und das Land nachhaltig verändert hat.

Darauf zu sehen waren FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein Vertrauter Johann Gudenus. Die beiden träumten von den Schalthebeln der Macht – und versprachen einer vermeintlich schwerreichen Oligarchennichte aus Russland allerhand Dinge, wenn sie einmal an den Hebeln angelangt sind. So wollte man der Frau etwa milliardenschwere öffentliche Bauaufträge zuschanzen. Von ihr wiederum erhofften sich die beiden FPÖ-Politiker, dass sie Anteile an der Kronen Zeitung erwirbt. Dort könnten dann unliebsame Journalistinnen und Journalisten ausgetauscht und das Blatt auf FPÖ-Linie gebracht werden.

Als die Öffentlichkeit schließlich die in einer Finca auf Ibiza gedrehten Szenen mit Strache zu Gesicht bekam, versuchte dieser noch den Abend als "b’soffene G’schicht" darzustellen. Der Plan scheiterte, Strache musste als Vizekanzler gehen, die türkis-blaue Regierung zerbrach, es kam zu Neuwahlen und zu einer türkis-grünen Koalition.

Zur Folge hatte der Skandal aber auch die umfangreichsten Korruptionsermittlungen der Zweiten Republik – zumindest nahmen diese auf Ibiza ihren Ausgang und schwappten später von der FPÖ auf die ÖVP über. Außerdem wurde das Korruptionsstrafrecht reformiert: Korruption ist nun auch dann strafbar, wenn entsprechende Zusagen von Politikerinnen und Politikern gemacht werden, die noch nicht das dafür notwendige Amt bekleiden.

Das fünfjährige Jubiläum hat DER STANDARD zum Anlass genommen, um die Parteichefin und Parteichefs zu fragen, wie sie heute auf die Ibiza-Affäre blicken.

ÖVP: Schärfere Regeln im Korruptionsstrafrecht

ÖVP-Chef Karl Nehammer. FOTO: APA, Collage: derStandard/Seywald

Mit Ibiza verbindet Karl Nehammer einen "FPÖ-Skandal", nach dem "in der österreichischen Innenpolitik kein Stein auf dem anderen geblieben ist". Eine Fortführung der türkis-blauen Koalition sei damals zerbrochen, da die FPÖ nicht bereit gewesen sei, Herbert Kickl aus dem Innenministerium abzuziehen. Heute sagt der ÖVP-Chef, dass es "der richtige Schritt" gewesen sei, "Kickl aus seinem Amt zu entlassen". Dieser habe im Ressort "einen Scherbenhaufen hinterlassen und den damaligen Verfassungsschutz völlig zerstört".

Positiv sieht Nehammer, dass das Ibiza-Video eine Reform des Korruptionsstrafrechts zur Folge hatte. Negativ hingegen, dass die FPÖ "nichts aus ihrem eigenen Skandal gelernt" habe, "die blauen Skandale der vergangenen Wochen" würden hier "eine klare Sprache sprechen".

Als das Ibiza-Video öffentlich wurde, sei der damalige Generalsekretär Nehammer gerade im Büro gewesen.

SPÖ: Sinnbild dafür, wie Politik nicht sein sollte

SPÖ-Chef Andreas Babler. Foto: APA, Collage: derStandard/Seywald

Für Andreas Babler steht Ibiza "sinnbildlich dafür, wie Politik nicht sein sollte, nämlich käuflich". Politik dürfe "nicht der Bereicherung weniger dienen".

Fünf Jahre nach Ibiza gibt es für den SPÖ-Chef "mehr gesellschaftliches Bewusstsein für Korruption in der Politik und weniger gesellschaftliche Akzeptanz dafür". Das sei gut. Schlecht sei, "dass heute noch immer die Partei Teil der Regierung ist, die damals für Ibiza und dessen Folgen mitverantwortlich war", sagt er in Richtung ÖVP.

Wo er war, als das Ibiza-Video veröffentlicht wurde, will Babler nicht preisgeben. Am nächsten Tag sei er allerdings auf einem Feuerwehrfest gewesen, auf dem er mit dem örtlichen Feuerwehrkommandanten ins Gespräch gekommen sei. Diesem habe er gesagt, dass es ihn "traurig" stimme, "dass Spitzenpolitiker ihren Job als Geschäftsmodell zur persönlichen Bereicherung begreifen, anstatt als Instrument, um die Lebensbedingungen der Leute zu verbessern".

FPÖ: Ein Video auf Ibiza als ein Stück Zeitgeschichte

FPÖ-Chef Herbert Kickl. Foto: APA, Collage: derStandard/Seywald

Für Herbert Kickl ist Ibiza "politisch gesehen ein Stück Zeitgeschichte und damit abgearbeitet und abgehakt". Für Gegner hingegen werde Ibiza "bis zum Ende der Tage eine Projektionsfläche für ihren Hass auf die FPÖ bleiben".

Durch das Video sei "eine gute Regierung für Österreich gesprengt" worden, und "eine schlechte Regierung für Österreich ist gekommen", sagt der FPÖ-Chef. Dies hätte "Wohlstandsverlust, Neutralitätsbruch und Klimafanatismus" zur Folge gehabt. Positiv sieht er, dass seit Corona "immer mehr Menschen die Mechanismen des Machtsystems durchschauen und sich selbst nicht mehr bevormunden, manipulieren und instrumentalisieren lassen".

Und wo war Kickl, als das Video öffentlich wurde? "Bei meiner Arbeit in meinem Büro im Innenministerium", sagt dieser. Laut Straches Ex-Sicherheitschef soll Kickl danach in Straches Büro gekommen sein und gesagt haben: "Das ist der Super-GAU. Das war’s."

Grüne: Ibiza bescherte Grünen Sprung in die Regierung

Grünen-Chef Werner Kogler. Foto: APA, Collage: derStandard/Seywald

Ein "blauer Skandal der Sonderklasse" ist Ibiza laut Werner Kogler. Für ihn habe sich einmal mehr "bewahrheitet, was wir den ewigen blauen Kreislauf nennen: Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank".

Seither sei – unter grüner Regierungsbeteiligung, wie der grüne Parteichef betont – etwa dafür gesorgt worden, dass Lücken im Korruptionsstrafrecht und Parteiengesetz, "die durch Ibiza augenscheinlich wurden", geschlossen und das Amtsgeheimnis abgeschafft wurden. Verschlechtert habe sich, dass "wir heute wieder mit einer blauen Führerpartei konfrontiert sind, die Österreich zu Orbanistan machen will und 'unser Geld für unsere Leut' wörtlich nimmt".

Kogler sei zum Zeitpunkt der Videoveröffentlichung bei einer Vorbereitungsbesprechung zum EU-Wahlkampf im Gastgarten eines Kaffeehauses gewesen. "Mein Team und ich haben damals sofort die Berichterstattung verfolgt und gleich kommentiert", sagt er.

Neos: Sichtbarwerden einer korrupten Politik

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Foto: APA, Collage: derStandard/Seywald

Ibiza steht für Beate Meinl-Reisinger "für das Sichtbarwerden einer korrupten Politik, die unsere Republik seit Jahrzehnten im Würgegriff hält". Dabei handle es sich um "ein System, das die FPÖ nicht erfunden, sondern sich von ÖVP und SPÖ abgeschaut hat".

Gut findet die Neos-Chefin, "dass durch Ibiza das 'System Kurz' offengelegt wurde". Ein System "der Posten- und Inseratenkorruption, das durch die Enthüllungen nach Ibiza in den Untersuchungsausschüssen aufgedeckt wurde". Schlechter geworden sei hingegen die Gesprächskultur in der Politik. Politische Gegner seien zu "Feinden" geworden, dadurch sei "wenig Miteinander möglich".

Als das Ibiza-Video veröffentlicht wurde, war Meinl-Reisinger auf den Medientagen im Ausseer Land. Sie kann sich auch deshalb so genau daran erinnern, weil das wenige Wochen nach der Geburt ihrer dritten Tochter gewesen sei und sie sich "auf eine ruhigere Zeit mit meiner Familie gefreut hatte". (Sandra Schieder, 17.5.2024)