Benjamin Netanjahu und Yoav Gallant sind sich hinsichtlich der Zukunft des Gazastreifens alles andere als einig. via REUTERS/POOL

Dass die israelische Regierung in Sachen Gazakrieg nicht immer einer Meinung ist, ist längst bekannt. Vor allem die Minister der Rechtsparteien sorgen mit teils drastisch formulierten Aussagen immer wieder für Wirbel, die restlichen Kabinettsmitglieder müssen daraufhin kalmieren. Nun aber hat sich mit Verteidigungsminister Yoav Gallant ein Parteikollege gegen Premier Benjamin Netanjahu gestellt.

In einer Fernsehansprache am Mittwoch sprach sich Gallant gegen eine israelische Kontrolle des Gazastreifens nach dem Krieg gegen die Hamas aus: "Ich werde der Errichtung einer israelischen Militärherrschaft in Gaza nicht zustimmen." Auch dürfe Israel "keine zivile Regierungskontrolle errichten". Dies ist seit Beginn des Kriegs nach den Hamas-Massakern vom 7. Oktober die deutlichste öffentliche Kritik auf höchster politischer Ebene an Netanjahu.

Druck aus Washington

Gallant spricht einen heiklen Punkt an, denn auch mehr als sieben Monate nach Kriegsbeginn gibt es keinen Plan, wer Gaza kontrollieren soll, falls es Israel tatsächlich gelingen sollte, die Hamas dort zu entmachten. Das nämlich ist neben der Befreiung aller Geiseln das wichtigste Kriegsziel Jerusalems. Auch die USA, die engsten Verbündeten Israels, fordern seit geraumer Zeit eine konkrete Strategie für den Gazastreifen nach dem Krieg. Eine dauerhafte Kontrolle Israels lehnen sie strikt ab.

Gallant erklärte, dass dem militärischem Handeln, also dem Krieg, politisches Handeln folgen müsse. "Palästinensische Akteure" müssten nach der Hamas den Gazastreifen kontrollieren, begleitet von internationalen Akteuren. "Das liegt vor allem im Interesse Israels", sagte Gallant. Bereits seit Oktober, sagte Gallant, hätte er in Sitzungen des Kriegsgebiets immer wieder darauf gedrängt, im Gazastreifen eine Alternative zur Hamas zu finden, dabei allerdings nie eine Antwort erhalten.

"Sisyphus-Arbeit" der Armee

Schon vor einigen Tagen hatte Israels Generalstabschef Herzi Halevi Medienberichten zufolge bei Sicherheitsberatungen mit Netanjahu ebenfalls darauf gedrängt, einen Plan für eine zivile Verwaltung von Gaza nach dem Sieg über die Hamas zu entwickeln. Das Fehlen eines solchen wirke sich negativ auf den Kriegsverlauf aus, soll Halevi den Berichten zufolge gesagt haben: Immer wieder müsse man im Norden des Küstenstreifens dort tätig werden, wo man die Hamas eigentlich schon besiegt habe. Diese könne sich aber aufgrund des politischen Vakuums dort aber neu aufstellen. Halevi soll von einer "Sisyphus-Arbeit" gesprochen haben.

In diversen Post-Kriegs-Szenarien, auch vonseiten der USA, wird die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) unter Präsident Mahmud Abbas als Akteur genannt, der in Gaza wieder die Verwaltung übernehmen könnte – so wie schon vor 2007, bis dann die Hamas die Macht an sich riss. Allerdings haben Abbas und seine Fatah-Partei nur einen höchst überschaubaren Rückhalt in den Palästinensergebieten, und Israel macht auch keine Anstalten, deren Position zu stärken.

Netanjahu lehnt PA ab

Netanjahu lehnt die PA bislang als möglichen Nachfolger der Hamas ab. Er sieht sie als "feindlichen Akteur", wie er jüngst bekräftigte. Auch sonst will er auf dieses Thema nicht wirklich eingehen. Kurz vor Gallants TV-Auftritt sagte er, Diskussionen über die Zukunft des Gazastreifens seien "sinnlos", solange die Hamas dort nicht entmachtet worden sei. "Solange nicht klar ist, dass die Hamas nicht die militärische Kontrolle in Gaza hat, wird niemand aus Angst um seine eigene Sicherheit bereit sein, die zivile Führung in Gaza zu übernehmen." Man arbeite daran, diesbezüglich eine Lösung zu finden, ergänzte er.

Gallants Äußerungen ernteten innerhalb der Regierung Zuspruch und Kritik zugleich. Ex-Generalstabschef und Minister Benny Gantz von der Nationalen Einheitspartei, der seit 7. Oktober von der Opposition ins Kriegskabinett gewechselt ist, erklärte in einer Videobotschaft, dass der Verteidigungsminister "die Wahrheit" ausgesprochen habe. Der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir hingegen sagte, Gallant "habe am 7. Oktober versagt, und er versagt heute weiter". Um die Kriegsziele zu erreichen, müsse der Verteidigungsminister ausgetauscht werden, forderte Ben-Gvir. (Kim Son Hoang, 16.5.2024)