Eigentlich kann man nirgends mehr hinsehen, ohne dass man eine Krise wahrnimmt. Sei es gesellschaftlich, wirtschaftlich oder politisch.

Keine Schlagzeile, die nicht von einer irgendwie gearteten Katastrophe, Gewaltat oder Skandalen kündet.

Können die Menschen da überhaupt noch mithalten? Oder steigen sie aus? Wie geht Ihr mit den vielen Krisen um?

Too much pressure on the people's head?