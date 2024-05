Alle, die im Jahr 2024 ihren 18. Geburtstag feiern, sollen ein Gratisticket bekommen. Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Österreich

Mit dem Klimaticket können alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich benutzt werden. Kritiker sehen eine teure PR-Maßnahme der Infrastrukturministerin, Befürworter eine wichtige Maßnahme, um junge Menschen auf die Schiene zu bringen. imago images/SEPA.Media

Budgetiert ist das Projekt schon länger – mit 120 Millionen Euro pro Jahr. Am Donnerstag hat Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Wiener Hauptbahnhof Details zum kostenlosen Klimaticket für junge Menschen präsentiert.

Alle in Österreich, die im Jahr 2024 ihren 18. Geburtstag feiern, sollen ein österreichweit gültiges Ticket erhalten und damit ein Jahr lang gratis die Öffis nutzen können. Eingelöst werden muss das Ticket innerhalb von drei Jahren nach dem Geburtstag.

Das Ticket kommt mit etwas Verspätung. Junge Menschen, die in den ersten Monaten des Jahres geboren sind, sollen das Ticket aber noch in Anspruch nehmen dürfen. Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Österreich. Das Ticket soll ab 3. Juni verfügbar sein und ab 1. Juli gelten. Abgeholt werden kann es laut Gewessler bei allen üblichen Verkaufsstellen, zum Beispiel bei den Ticketschaltern von ÖBB oder Westbahn.

"Mobilität ist Gewohnheit"

Den Vorwurf, ein "Wahlzuckerl" zu verteilen, will sich Gewessler nicht gefallen lassen. Aus ihrer Sicht sind die Millionen für das Ticket gut investiert. Das Argument: Junge Menschen stünden nach dem Abschluss ihrer Ausbildung vor einer entscheidenden Phase und würden sich überlegen, was für sie die "gescheiteste Lösung" ist, sagt Gewessler. "Brauche ich ein Auto? Oder gehen sich die Öffis für mich aus? Diese Fragen stellen sich ganz viele junge Menschen, und dort setzt unser Angebot an."

Argumentative Unterstützung holte sich die Ministerin bei Mobilitätsberaterin Lina Mosshammer. "Mobilität ist Gewohnheit und wird schon sehr früh geprägt. Wie Jugendliche unterwegs sind, das zieht sich bis ins Erwachsenenalter", sagte Mosshammer bei der Pressekonferenz. Mobilität sei ein Grundbedürfnis und eine Frage der Gleichberechtigung. Ähnlich sieht das Rihab Toumi, die Vorsitzende der Bundesjugendvertretung. "Junge Menschen wollen mit den Öffis fahren, es scheitert aber oft an der Leistbarkeit. Das Projekt können wir deshalb nur begrüßen."

Hoher Andrang

Laut Gewessler nutzen derzeit rund 280.000 Menschen das österreichweite Klimaticket. Zählt man die regionalen Tickets dazu, habe mittlerweile jeder siebente Österreicher und jede siebente Österreicherin ein Ticket. Zur Kritik, dass gestiegene Fahrgastzahlen zu einer Überlastung führen, sagt Gewessler: "Das Angebot wird parallel natürlich ausgeweitet. Wir bauen an der Infrastruktur wie nie zuvor in dieser Republik." Insbesondere am Land sei man aber darauf angewiesen, dass auch die Bundesländer mitziehen.

Mit dem Klimaticket können praktisch alle Öffis genutzt werden, je nach Paket regional, überregional oder österreichweit. Ausgenommen sind touristische Angebote wie die Waldviertelbahn, die Wachaubahn oder die Schneebergbahn. Das österreichweite Klimaticket kostet für Erwachsene derzeit 1095 Euro pro Jahr, für Personen bis einschließlich 25 Jahre, Senioren ab 65 Jahren und behinderte Menschen 821 Euro pro Jahr. (Jakob Pflügl, 16.5.2024)