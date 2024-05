Daniel Behle (als Titus) während einer Probe der Oper "La clemenza di Tito". APA/MARCO BORRELLI

Das Leben ist voller Überraschungen. Als lyrischer Tenor von Weltrang hat Daniele Behle viel Zeit damit zugebracht, in renommierten Opernhäusern mit sonnenheller, reiner Stimme bezaubernd schöne Bildnisse zu lobpreisen. Und dann das: "Bürste: gegen Dreck! Bürste: alles weg! Bürste: bis an die Grenzen! Bürste: soll alles glänzen!" röhrt Behle mit Till-Lindemann-Monsterstimme zu E-Gitarren. Nachzuhören auf seiner Homepage, auf die der Künstler ausgewählte Tracks seiner zahlreichen selbstproduzierten Alben gestellt hat.

Diese liebt der Sänger über alles, als Tapetenwechsel zum Tamino-Nemorino-Business und auch ganz generell. Er sei manchmal froh, wenn er sich in Zeiten wie diesen in die Blase der Kunst zurückziehen dürfe, meint der dreifache Familienvater bei einem Treffen anlässlich seiner Auftritte als Belmonte in der Entführung aus dem Serail an der Wiener Staatsoper: "Du schleifst an einer Kostbarkeit herum und machst sie so perfekt wie möglich. Das ist mein Ding, das ist wie eine kleine Katharsis!"

Hopfen und Malz

Sehr viel herumgeschliffen hat Daniele Behle auch an seiner ersten Operette. Für Hopfen und Malz hat er eigenhändig 300 Seiten Klavierauszug, 600 Seiten Partitur und 1000 Seiten Orchesterstimmen erstellt. Komponieren, das sei zu 25 Prozent Kreativarbeit und zu 75 Prozent Layouten, verrät Behle Ernüchterndes. Die Erfahrungen von zwei Hopfen und Malz-Produktionen in Deutschland haben in Behle den Bruckner wachgeküsst und ihn das Werk zur "Bieroper" umarbeiten lassen: "Story gestrafft, Neufassung beendet", meldete er vor kurzem auf seinem angenehm eitelkeitsfreien Instagram-Account @teilzeitdiva2014. In sein nächstes Musiktheaterwerk will Behle Eindrücke einfließen lassen, die er in langen Sommern in Bayreuth gewonnen hat, als David in den Meistersingern von Nürnberg. Man darf gespannt sein!

Jetzt steht allerdings erst einmal Salzburg an. Die umtriebige Regentin der Pfingstfestspiele, Cecilia Bartoli, hatte schon öfter bei Behle angefragt; für Mozarts La clemenza di Tito hat's nun endlich geklappt. Den vergebungsfreudigen Kaiser hat der lyrische Tenor schon 2009 in Frankfurt und 2014 an der Bayerischen Staatsoper gegeben. In Salzburg plane Dirigent Gianluca Capuano weniger Striche bei den Rezitativen, was für Regisseur Robert Carsen und die Sänger Mehrarbeit mit sich bringt. Man benötige für den Titus eine traghafte Mittellage, so Behle, Arien mit schnellen Koloraturen müssten mit voller Stimme gesungen werden. "Für mich verbinden sich hier meine Ausflüge ins Wagner-Fach mit meiner Vergangenheit als leichter Rossini-Tenor und der lyrischen Emphase eines Mozart-Sängers."

Was wird die Zukunft auf der Opernbühne noch für Behle bereithalten? Er bewege sich facherweiternd zum Stolzing hin und liebäugle mit dem Tannhäuser als "Maximalerrungenschaft" seines Sängerlebens, so der Deutsche. Auf dem Weg zu diesem selbstgewählten Olymp war der Lohengrin in Amsterdam 2023 (in der Inszenierung von Christof Loy) ein erfolgreich absolviertes Etappenziel. Aber, wichtig: Er trachte danach, das Abgleiten in die Fachidiotie zu vermeiden, und versuche auch "hinter der Schallmauer" noch interessant zu sein. Was dem Vielseitigen sicherlich auch in Zukunft gelingen wird. (Stefan Ender, 16.5.2024)