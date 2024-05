Gesetz zu "ausländischer Einflussnahme" Massenproteste in Georgien reißen nicht ab

In Georgien sind erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen ein jüngst verabschiedetes Gesetz zu "ausländischer Einflussnahme" zu protestieren. An den Protesten in Tiflis nahmen auch die Außenminister Estlands, Islands und Litauens teil