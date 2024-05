Manfred Schmids Zeit als WAC-Trainer ist in wenigen Tagen vorbei. APA/EVA MANHART

Wolfsberg - Der WAC wird mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen. Wie der Kärntner Bundesligaklub am Donnerstag mitteilte, verlässt der aktuelle Coach Manfred Schmid den Verein mit Ende des Europacup-Playoffs. Der Vertrag des Wieners wäre noch bis 2025 gelaufen.

"Es ist eine absolut saubere und vernünftige Trennung", wird Schmid in einer Aussendung zitiert. "Ich freue mich, dass ich den WAC mit einer soliden sportlichen und finanziellen Basis übergeben kann." Man gehe "im Guten" auseinander, ein Gespräch mit Präsident Dietmar Riegler sei "ehrlich und offen" verlaufen.

Der 53 Jahre alte Schmid kam im März 2023 zum WAC. In beiden Spielzeiten verpassten die Wolfsberger zwar die Meistergruppe, vor einem Jahr setzte man sich in der Qualifikationsrunde aber als beste Mannschaft durch. Auch in dieser Saison steht der WAC eine Runde vor Schluss an der Spitze der unteren Tabellenhälfte. Zuletzt feierten die Wolfsberger bei Schmids Ex-Klub Austria Wien einen 4:0-Auswärtserfolg. (luza, 16.5.2024)