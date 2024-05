Gegen David Copperfield erhob erstmals 2018 eine Frau Vorwürfe sexueller Übergriffe. imago images/ZUMA Press

Er gehört so zu jenen Ikonen, die die Popkultur der 1990er-Jahre geprägt haben: David Copperfield, heute 67 Jahre alt, hob damals die Welt der Zaubershows auf ein neues Level. Mit seinen Mega-Events erlangte der Illusionist weltweiten Ruhm, weil er etwa scheinbar durch die Chinesische Mauer "ging" oder einen Jumbojet "verschwinden" ließ.

Wie eine große Recherche des Guardian US nun darstellt, soll Copperfield aber nicht nur auf der Bühne sein Publikum getäuscht und in die Irre geführt haben. Demnach werfen ihm 16 Frauen sexuelles Fehlverhalten vor. Mehr als die Hälfte der Betroffenen berichten, dass sie zum Zeitpunkt der Übergriffe unter 18 Jahre alt gewesen seien, unter anderem auch erst 15 Jahre. Manche der Frauen gaben allerdings an, dass Copperfield eventuell nicht von ihrem Alter gewusst habe.

Drei Frauen werfen Copperfield vor, sie vor sexuellen Handlungen unter Drogen gesetzt zu haben, sodass sie nicht in der Lage gewesen seien zuzustimmen. Vier Frau geben an, dass Copperfield sie auf der Bühne während seiner Show an den Brüsten begrapscht habe. Drei von ihnen waren zu der Zeit Teenager. Eine damals 15-Jährige gab nun an, dass sie Copperfield nach einer Show kennengelernt habe. Er habe begonnen, sie spätabends anzurufen, und ihr Tickets geschenkt. Als sie 18 wurde, hatten sie demnach Sex. Sie fühle sich heute "gegroomt" .

Kooperation mit Save the Children gestoppt

Die geschilderten Übergriffe sollen sich zwischen den späten 1980ern und 2014 abgespielt haben. Guardian US stützte sich bei den Recherchen neben den Interviews mit den Betroffenen auf Gespräche mit weiteren 100 Personen und Gerichts- und Polizeiakten.

Das Medium erwähnt weiters, dass es im Februar 2024 zu einer Zusammenarbeit zwischen Copperfield und der NGO Save the Children hätte kommen sollen. Im Jänner wurden allerdings Akten zum Fall Jeffrey Epstein veröffentlicht, in denen auch Copperfield auftaucht. Laut einer eidesstaatlichen Erklärung habe Copperfield eine Frau gefragt, ob ihr klar sei, dass Epstein "Mädchen bezahle, um andere Mädchen (für Epstein, Anm.) zu finden". Diese Aussage deutet darauf hin, dass Copperfield das System kannte. Die Betroffene war später ein Epstein-Opfer. Am Tag nach Veröffentlichung der Akten sagte Save the Children die Kooperation ab.

Copperfield weist laut Guardian US alle Anschuldigungen zurück. Seine Anwälte gaben unter anderem an, dass Copperfield "mit niemandem je unangemessen umgegangen" sei, "schon gar nicht mit Minderjährigen". Copperfield sei außerdem ein Verfechter der MeToo-Bewegung. Es habe schon zuvor zahlreiche "falsche Vorwürfe" gegeben. (Anna Sawerthal, 16.5.2024)