Man muss den Wienerinnen und Wiener erklären können, was die Welt im Innersten zusammenhält: Milo Rau, Schweizer Neo-Intendant der Wiener Festwochen, vergangene Woche auf dem Wiener Judenplatz, wo Philosoph Omri Boehm über Europa sprach. Copyright Karl Schöndorfer TOPP

Die Macher der Wiener Festwochen sind unter die Staatsgründer gegangen. So problembewusst hat noch selten ein Festival für sich reklamiert, auf möglichst alle Übelstände dieser Welt das Pflaster seiner darstellerischen Künste drücken zu wollen. Regelrechte Prozesse werden abgehalten: Als könne jedes noch so himmelschreiende Unrecht vor einen Richter in falscher Robe gezerrt werden. Auch wenn, dem Vernehmen nach, der Dorfrichter Adam ein Stadtrichter Adolf J. (mit Nachnamen "Noll") sein soll.

"Die Wiener Festwochen erklären sich zur Republik Wien": Neo-Intendant Milo Rau verordnet der Hauptstadt eine Erneuerung an ihren demokratischen Gliedern. Es ist nicht ohne Reiz, dass der Intendant aus der Stadt – indem er Rest-Österreich links liegen lässt – eine Republik zu machen wünscht, noch dazu eine "freie".

Er gedenkt Wien mit frischen Fahnen zu versehen, mit einer neuen Hymne. Nur böse Demokratinnen und Demokraten haben keine Lieder. Und weil ihn das freie Spiel der Kräfte im Wiener Gemeinderat offenbar unzureichend dünkt, schenkt er dem zu inaugurierenden Staatswesen neue, vor Unrast pulsierende Organe: einen "Club der Republik", einen ebensolchen "Rat".

"Zweite Moderne"

Revolutionär soll das alles sein. Nicht weniger als eine "zweite Moderne" harrt, streng befristet, ihrer Realisierung. Als ob die Verlebendigung der ersten – jener von vor 120 Jahren – nicht noch ausstünde; aber Milo Rau ist auch nicht gekommen, um Arnold Schönberg aufführen zu lassen. Wenigstens Karl Kraus, dem anderen Jahresjubilar aus der Welt der vorletzten Jahrhundertwende, wird von den Wiener Festwochen pflichtschuldig gehuldigt.

Ansonsten laboriert man an intellektueller Schnappatmung. Eine "Wiener Erklärung" soll her. Nachdem man Teilnehmer an "Hearings" und Debatten auf Herz und Nieren geprüft hat, soll ein Verfassungstext entstehen. Schon jetzt entzückt der Katalog mit sachdienlichen Hinweisen auf Quoten und Nachhaltigkeit. Jedem Festival sein eigener Klimaklebstoff. Man ist bei der Wahl der Tutoren auch nicht besonders bedenklich: Die Mitwirkung eingeschworener Israel-Gegner wie Annie Ernaux und Yanis Varoufakis an dem demokratischen Mummenschanz hat auch Wohlmeinende bereits irritiert.

Mopsfideler Aktivismus zwingt wahllos alles rein ins kleine Wien. Man pflückt gleich einen ganzen Wörterstrauß aus den geläufigen Diskursen. Man päppelt das Festival mit Versatzstücken aus dem nächsten, aus dem übernächsten Narrativ. Praktisch alles findet Platz in der demokratiepolitischen Waschmaschinentrommel, pardon, der "Freien Republik Wien". Die könnte man genauso gut in Gent ausrufen, in Kinshasa oder Bern. Annie Ernaux, die Venus vom Milo, wäre bestimmt auch wieder dabei. (Ronald Pohl, 17.5.2024)