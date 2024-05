Rammstein-Sänger Till Lindemann war mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. APA/AFP/DPA/CHRISTOPHE GATEAU

Bei Rammstein-Konzerten spritzte Till Lindemann beim Song Pussy sein Publikum üblicherweise mit Schaum voll. Nach den Missbrauchsvorwürfen im letzten Jahr gegen den Sänger wurde das umstrittene Show-Element samt dazugehörigem Lied aus dem Programm gestrichen. Die Band wollte damit die Debatte über die Row Zero und Sex mit Groupies entschärfen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen mittlerweile eingestellt – und die Peniskanone ist wieder zurück.

Pussy war für viele Jahre ein wichtiger Teil des Programms von Rammstein und wurde 2009 auf Rammsteins sechstem Studioalbum Liebe ist für alle da veröffentlicht. Bei dem Song handelt es sich um eine explizite Darstellung von Geschlechtsverkehr. "You've got a pussy, I have a dick, ah / So what's the problem? Let's do it quick", singt Lindemann. Im dazugehörigen Musikvideo von Jonas Åkerlund werden explizit pornografische Handlungen gezeigt. Bis heute ist das Video, außerhalb von einschlägigen Kanälen, nur in seiner zensierten Version abrufbar.

Grenze zwischen Kunst und Realität

Lindemanns Faszination für brutale pornografische Inhalte wird auch in seinem eigenen Pornofilm Till the End sichtbar, in dem der Sänger beim gewaltverherrlichenden Sex mit zahlreichen Frauen gezeigt wird. Dass in diesem Video laut Verlag "sexuelle Gewalt gegen Frauen" zelebriert wird, war auch Grund genug für Lindemanns Buchverlag Kiepenheuer & Witsch, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. Im Gedicht Wenn du schläfst, das in Lindemanns Lyrikband 100 Gedichte (2020) veröffentlicht wurde, fantasierte das lyrische Ich von einer Vergewaltigung.

Nachdem das Verfahren gegen Lindemann wegen des Verdachts auf Sexual- und Drogendelikte im letzten August eingestellt wurde, ist bei Rammstein also wieder alles beim Alten. Seit kurzem ist der 61-jährige auch wieder in einer Beziehung. Seine um 41 Jahre jüngere Freundin Joelle Marie Jaracz ist Model, Influencerin und lebt noch bei ihren Eltern. Ihrer Altersgruppe sei sie voraus, sagte die 20-Jährige von sich selbst kürzlich in einem Interview mit RTL. Sie sei schon immer mit Älteren abgehangen. (red, 16.5.2024)