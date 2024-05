Videoporträt Robert Fico – Machtmensch mit Nähe zu Putin

Robert Fico, der bei einem Mordanschlag schwer verletzt wurde, prägt seit knapp zwei Jahrzehnten die Politik in der Slowakei. Bislang war er in vier Amtszeiten Regierungschef. Der Populist steht für einen harten Kurs beim Thema Migration und für eine Annäherung an das Russland von Präsident Putin