David Alaba ist Führungsspieler im ÖFB-Team. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

David Alaba könnte als Teil des Betreuerstabs von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zur Euro 2024 nach Deutschland reisen. Der Verteidiger von Real Madrid, der sich im Dezember einen Riss im vorderen Kreuzband im linken Knie zugezogen hatte, soll laut eines Berichts der spanischen Sportwebseite "Relevo" nicht als Spieler, sondern als Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft mitkommen.

Demnach soll dem 31-Jährigen das Angebot gefallen, er soll motiviert sein, die Rolle wahrzunehmen. Am kommenden Dienstag gibt Ralf Rangnick den 26-Mann-Kader für die EM bekannt.

Alaba stand zuletzt im Kader von Real Madrid beim Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München, auch wenn er am Spieltag nicht auf der Ersatzbank Platz nahm; ein Einsatz war aufgrund der Verletzung noch nicht möglich. Alaba hat in seiner Karriere bisher 105 Länderspiele bestritten. (luza, 16.5.2024)