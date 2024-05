Pro

Meine Nachbarn sind meine Fernsehshow. Ein Blick in ihre Wohnungen, in ihr Leben, in ihren Alltag ist manchmal viel interessanter als eine Folge einer überproduzierten Fernsehserie und viel greifbarer als der gefakte Realismus einer Reality-TV-Show. Wie geht es weiter beim neueingezogenen Nachbarn? Wird sein Date von letztens wiederkommen, und wo hängt er das modernistische Gemälde auf? Hat sich das lesbische Pärchen darüber getrennt? Liegt es an ihrer neuen Dartscheibe? Wie heißt die Katze von den Nachbarn direkt gegenüber von uns, und nein, ich schau nur so genau, weil ich die Katze sehen will und nicht weil der Nachbar so gut trainiert ist.

Es liegt in der menschlichen Natur, neugierig zu sein. Uns interessiert, was die anderen machen. In uns allen steckt eine spechtelnde "Frau Kaiser". Und mich können die Nachbarn ja auch beobachten. Es ist ein Geben und Nehmen. Außerdem: Was kann ich dafür, wenn das Wohnhaus gegenüber so offenherzig geplant wurde, dass man halt einfach alles sehen kann und niemand Vorhänge benutzt? (RONDO, Kevin Recher, 21.5.2024)