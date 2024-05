Eine völlig unfinanzierbare Gesundheitsversicherung, plötzlich kaum mehr Stromausfälle – Südafrikas Präsident will so den Verlust der absoluten Mehrheit abwenden. Ein Bericht aus Kapstadt

Am 29. Mai will Cyril Ramaphosa von der ANC wiedergewählt werden. Ob er die absolute Mehrheit hält, ist fraglich. REUTERS/Esa Alexander

Wohl in nur wenigen Ländern gehört Humor so integral zur politischen Kultur wie in Südafrika. Unvergessen ist, wie Nelson Mandela bei Verhandlungen zum Apartheid-Ende die Stimmung seiner weißen Politikergäste mit einem Scherz auflockerte: Es tue ihm leid, er habe nach 27 Jahren Haft vergessen, wie man Tee einschenke.

An einem ähnlichen Unterfangen versuchte sich am Mittwoch eher hölzern der aktuelle Präsident Cyril Ramaphosa. Er habe jetzt endlich seinen Kugelschreiber gefunden, lächelte er in seinem Regierungssitz in Pretoria verschmitzt. Dann zückte er einen goldenen Schreibstift und unterzeichnete ein Gesetz zu einer Gesundheitsreform, die für sein Land zusätzliche Kosten von konservativ geschätzt mindestens zehn Milliarden Euro bedeutet. Die bisherigen Ausgaben würden sich damit fast verdoppeln. Wohl deshalb hatte er ewig gezögert, das Gesetz wurde schließlich schon im vergangenen Juni vom Parlament verabschiedet. Bis, welch Zufall, genau zwei Wochen vor den Wahlen am 29. Mai.

Es ist klar, dass Ramaphosa eine zweite Amtszeit bekommen und der African National Congress (ANC) weiterregieren wird. Doch das voraussichtlich nicht mehr allein, das Land steht vor einer chaotischen Ära der Koalitionsregierungen. Das vom ANC durchgesetzte Gesetz ist ein besonders dreister Akt des Populismus, um den in Umfragen prognostizierten Verlust der absoluten Mehrheit (von 57 Prozent) doch noch irgendwie abzuwenden.

Die Nationale Gesundheitsversicherung (NHI) verspricht die gleiche medizinische Versorgung für alle Bürger in Südafrika, dem Land mit den größten Einkommensunterschieden der Welt. Es ist der Versuch, die privaten Krankenversicherungen und Krankenhäuser dem kollabierenden staatlichen Gesundheitssystem einzuverleiben. Dem Gesetz zufolge dürfen die von der NHI abgedeckten Leistungen nicht mehr von privaten Versicherungen angeboten werden.

Das ist international nahezu einmalig, lediglich Kuba fällt einem als vergleichbares Model ein. Der ANC pflegt dorthin beste Kontakte, ließ sich von 200 kubanischen Ärzten bei der Bewältigung der Covid-Krise helfen. Gezahlt werden sollen fortan alle Leistungen aus einem staatlichen Fonds.

"Todesurteil für das Gesundheitssystem"

Doch nur jeder zehnte Bürger des Landes zahlt Einkommenssteuer. Die Mittelschicht ist schon jetzt so steuerbelastet wie kaum eine andere weltweit, wozu Ramaphosa vor einigen Tagen nur rassistische Untertöne einfielen. Das Gesetz treibe offenbar "Angst in die Herzen einiger Weißer", sagte er, wohl wissend, dass auch schwarze Steuerzahler und Ökonomen entsetzt sind.

Der Oppositionsführer der mehrheitlich von Weißen gewählten Democratic Alliance (DA), John Steenhuisen, sprach von einem "Todesurteil für das Gesundheitssystem", es drohe eine Massenabwanderung der Ärzte. Zunächst habe der ANC mit seiner Milliardenkorruption um den Stromkonzern Eskom dem Land die Lichter ausgeschaltet, sagte Steenhuisen, "jetzt schalten sie Leben aus".

Staatsverschuldung verdoppelt

Die DA will klagen. Experten gehen davon aus, dass es frühestens in einigen Jahren eine abgespeckte Version der NHI geben wird. Seit Ramaphosas Vorgänger Zuma russische Atomkraftwerke für 40 Milliarden Euro kaufen wollte – das südafrikanische Finanzministerium intervenierte –, hat wohl keine Regierungsinitiative die Staatsfinanzen derart gefährdet. Seit den Zuma-Jahren ab 2009 hat der ANC seine einst konservative Fiskalpolitik aufgegeben und die Staatsverschuldung verdoppelt.

Das Ergebnis bleibt auch unter Ramaphosa desolat. Fast jeder zweite junge Erwachsene ist arbeitslos, die Wirtschaft stagniert. Anstelle des Arbeitsmarkts baute er das Sozialhilfesystem zu einem der größten der Welt aus, es hat inzwischen 27 Millionen Empfänger. Das ist fast jeder zweite Einwohner. Die Milliarden versickern weiter, nicht zuletzt im Gesundheitsministerium, das mit 13 Prozent des Budgets einen hohen Anteil bekommt: Mehr als zehn Prozent sind in Schwellenländern selten.

Kaum mehr Stromausfälle

An Errungenschaften hat der von parteiinternen Widerständen zerriebene Ramaphosa wenig vorzuweisen. Am ehesten kann der ehemalige Großunternehmer, der sich vor seiner Präsidentschaft vom Gewerkschaftsführer und ANC-Parteiarbeiter zum Multimillionär mauserte, noch Reformen des Energiesektors vorweisen – viel zu spät und zögerlich, aber immerhin.

Der ANC prahlt, deshalb habe es seit über sechs Wochen keine Stromausfälle mehr gegeben, der längste Zeitraum seit Jahren. Ein weiterer Zufall? In Südafrika glauben viele, dass die letzten Watt aus den Kohlekraftwerken gequetscht und Wartungsarbeiten schlicht verschoben wurden.

Als Wahlkampfthema eignet sich die Wirtschaft jedenfalls nicht. Hilfreicher ist da schon der Blick in die Vergangenheit, als das Gut-böse-Schema klar verteilt war. Die Ermittlungen zum Unfalltod des ehemaligen ANC-Anführers Albert Luthuli im Jahr 1967 (!) sollen neu aufgerollt werden. Es gebe da einen neuen "mathematischen und wissenschaftlichen Bericht", gab Justizminister Ronald Lamola (ANC) ominös bekannt. Die einstige Befreiungsorganisation verdächtigte seinerzeit das Apartheidregime. Luthuli ist eine Ikone der ethnischen Gruppe der Zulus, die sich gerade in Scharen vom ANC abwenden und der neuen MK-Partei von Ex-Präsident Zuma anschließen.

Lamola verkündete die vermeintlichen neuen Erkenntnisse am Montag, also ebenfalls pünktlich zum Wahlkampf-Endspurt. Noch so ein Zufall. (Christian Putsch, 16.5.2024)