Mit der Couch zusammenwachsen und zwecks Entspannung und Zeitvertreib durch die Kanäle zappen ist in Streamingzeiten ein aussterbender Habitus. Oder eine Generationenfrage. Man kriegt halt das, was gerade ausgestrahlt wird, nicht was man wählt. Ich mag es. Und finde immer meinen "dritten Ort" bei Law & Order und den diversen Ablegern von Special Victims bis zu Criminal Intent.

Ed Green (Jesse L. Martin) und Lennie Briscoe (Jerry Orbach) Foto: 13th Street

Tam. Tam. "Das Rechtssystem kennt zwei wichtige, voneinander unabhängige Behörden ..." – so fängt es immer an. Am liebsten falle ich bei Staatsanwalt Jack McCoy (Sam Waterston) im Original mit seinen jungen Kolleginnen, dem Ermittlerduo des NYPD (vorzugsweise Lennie Briscoe) rein. Kaum eine der Hunderten von Folgen wird mit Privatleben verschnitten, nie ist man den Detectives voraus, kein Spezialeffekt-Tschingbum. Und McCoys Plädoyers, die Politik in der Staatsanwaltschaft, immer die Frage, für wen welches Recht gilt an Brennpunkten der Milieus! Verhandeln wir heute andere Themen? (Karin Bauer, 16.5.2024)