Wenn sich private Medien mehr Onlinewerbung im öffentlich-rechtlichen ORF vorstellen können, klingt das doch überraschend. Mario Frühauf und Corinna Drumm, Präsident und Geschäftsführerin des Privatsenderverbands, sprechen im STANDARD-Interview von dieser Möglichkeit. Allerdings nur unter Bedingungen, die den ORF eher nicht freuen dürften.

Die beiden Spitzen des Privatsenderverbands VÖP verlangen als Bedingung für mehr Onlinewerbung eine Reduktion der TV- und Radiowerbung im ORF um ein Drittel binnen zwei Jahren. Und: Mehr Onlinewerbung für den ORF kann es nach Ansicht der Privatsender nur dann geben, wenn diese gemeinsam mit den Privaten vermarktet wird – und damit als Gegengewicht zur Dominanz internationaler Tech-Plattformen wie Alphabet/Google/Youtube, Meta/Facebook/Instagram/Whatsapp und Bytedance/Tiktok dient. An diese internationalen Digitalriesen geht mehr als die Hälfte des Werbevolumens aus Österreich, mehr als an klassische Medien, die damit Journalismus und andere Inhalte finanzieren. Die Einnahmen aus gemeinsamer Onlinewerbung müssten überproportional an Privatsender gehen, fordert der VÖP zudem.

Frühauf und Drumm unterstreichen im STANDARD-Interview ihre Forderung nach einer Verdoppelung der Privatrundfunkförderung auf 40 Millionen Euro pro Jahr und denken über eine Qualitätsjournalismusförderung auch für private TV- und Radiosender nach. In einem kleinen Markt wie Österreich mit einem übermächtigen ORF brauche es Medienförderungen, und mehr davon.

Ihre Perspektive ohne Erhöhung und ohne Maßnahmen gegen die Dominanz von Big-Tech-Konzernen: "Das wird zu Reduktionen im Angebot oder schlimmstenfalls zu Marktaustritten führen."

"Irgendwann nicht mehr genug Geld da, um Qualität und Medienvielfalt zu finanzieren": Mario Frühauf, Präsident des Privatsenderverbands (VÖP) und Geschäftsführer von Kronehit, und VÖP-Geschäftsführerin Corinna Drumm. Regine Hendrich

"Schlimmstenfalls Marktaustritte"

STANDARD: Vorwahlzeiten sind meist auch Zeiten großer Wünsche an die nächste Regierung, nicht zuletzt in der Medienpolitik. Was steht auf dem Wunschzettel der Privatsender?

Frühauf: Die großen Tech-Konzerne von Alphabet bis Meta und Bytedance haben 2023 erstmals mehr Werbeeinnahmen aus Österreich abgezogen, als klassische Medien hier einnahmen. Wenn wir die – durch Steuereinnahmen dokumentierte – Entwicklung fortschreiben, können wir 2028 davon ausgehen, dass 70 bis 75 Prozent der österreichischen Werbevolumina an Big-Tech-Konzerne gehen, wenn wir nichts dagegen tun.

STANDARD: Was könnte man dagegen tun?

Frühauf: Wir müssen unsere alten Konflikte Privat vs. ORF hinter uns lassen und gemeinsam den Medienstandort entwickeln und sichern und dort die Rollen neu verteilen, mit mehr Kooperation im Werbemarkt.

STANDARD: Wie könnte ein solcher neuer Anlauf zum historisch schon das eine oder andere Mal beschworenen Schulterschluss aussehen?

Frühauf: Wir – Privatsender, Mediaagenturen, ORF – haben gerade gemeinsam die "Taskforce Werbemarkt Österreich" gegründet. Wir diskutieren die Erwartungshaltungen von Auftraggebern und Medien. Ziel ist: Ideen zu entwickeln, damit wir mehr Werbegeld in Österreich halten können.

STANDARD: Wie könnte man das aus Ihrer Sicht erreichen?

Frühauf: Wir brauchen Gegenstücke zu den Big Techs. Wir brauchen programmatisch buchbares österreichisches Werbeinventar in guter Datenqualität. Ergebnis unserer ersten Sitzung ist: Wir sollten dieses Inventar und eine brauchbare Buchungsplattform schaffen.

STANDARD: Mit Inventar des ORF? Das ist laut dem gerade erst in Kraft getretenen ORF-Gesetz beschränkt, und Werbe-Targeting nach User- und Userinnendaten ist dem ORF auch untersagt.

Frühauf: Mit Inventar des ORF, ja. Das ist aber nur denkbar, wenn eine unserer Forderungen als Privatsenderverband an die Medienpolitik umgesetzt wird: Im linearen Fernsehen und Radio sollen die Werbemöglichkeiten des ORF ein Stück eingeschränkt werden. Sagen wir: 2025 und 2026 jeweils um 15 Prozent weniger. Das hätte sicher einen Lenkungseffekt Richtung Privatsender. Das würde die Abhängigkeit des ORF vom Werbemarkt reduzieren.

"Wenn die Möglichkeiten im linearen TV und Radio eingeschränkt werden, würden wir ihm gemeinsam im digitalen Bereich mehr Möglichkeiten einräumen zum Wohle des heimischen Medienstandorts."

STANDARD: Und was bedeutet das im Onlinemarkt?

Frühauf: Wenn die Möglichkeiten im linearen TV und Radio eingeschränkt werden, würden wir ihm gemeinsam im digitalen Bereich mehr Möglichkeiten einräumen zum Wohle des heimischen Medienstandorts. Unter zwei Voraussetzungen: Es müssen attraktive Angebote sein, die gegen Big Techs bestehen können. Und Privatsender, Radio und Fernsehen, müssten überproportional davon profitieren, also eine asymmetrische Ausschüttung dieser Einnahmen aus gemeinsamer programmatischer Vermarktung der Werbeeinnahmen an Private.

Drumm: Das können wir uns nur vorstellen, wenn es Einschränkungen im linearen Bereich gibt. Und wenn das dazu führt, dass die Privatsender davon profitieren. Das geht nur mit einer besseren Balance zwischen Privatsendern und ORF.

STANDARD: Der ORF würde an dem Punkt auf eine von ihm beauftragte Studie verweisen, wonach Einschränkungen der ORF-Werbung nur den digitalen Plattformen nützen würden.

Frühauf: Jene Menschen, die bei Agenturen arbeiten und die Vorstellungen ihrer Auftraggeber sehr gut kennen, sehen das anders. Wenn im Mediaplan klassisches Fernsehen vorgesehen ist, wird auch Fernsehen gebucht werden. Beschränkungen haben also einen Lenkungseffekt zugunsten der Privaten. Und wir sagen ja nicht, dass der ORF keine Werbung mehr annehmen darf, es geht um eine Reduktion.

ORF werbefrei in TV und Radio – "die Zeit ist vorbei. Das wäre schlecht für den österreichischen Werbemarkt."

STANDARD: ORF werbefrei in TV und Radio, das hat der VÖP doch auch schon einmal gefordert?

Frühauf: Die Zeit ist vorbei. Das wäre schlecht für den österreichischen Werbemarkt.

STANDARD: Weniger limitierte ORF-Onlinewerbeeinnahmen asymmetrisch an private Medien auszuschütten, die Idee gab es doch schon in den Verhandlungen für das jüngste ORF-Gesetz. Sie kam vom ORF und wurde von Medienhäusern verlegerischer Herkunft abgelehnt, oder?

Frühauf: Wir arbeiten jetzt in dieser Taskforce als Privatsender mit dem ORF und den Mediaagenturen. Wenn wir etwas rechtlich Wasserdichtes haben, das die Agenturen wollen, und auch ein entsprechendes Umsatzpotenzial sehen, dann würden wir selbstverständlich auch die Verleger einladen, an einem solchen System zu partizipieren, wenn sie das wollen. Viele Verleger sind ja auch an Privatsendern beteiligt.

STANDARD: Es geht offenbar um eine österreichische Plattform, eine österreichische Börse für programmatische Werbebuchung. Wer betreibt die?

Frühauf: So weit sind wir noch lange nicht. Die Idee ist, das als österreichischen Walled Garden aufzubauen, wo wir, die Beteiligten, die Kontrolle haben.

Drumm: Wir sind da in einem sehr frühen Stadium und müssen da noch um Geduld bitten.

STANDARD: Und das ist der einzige Wunsch an die Medienpolitik? Weniger TV- und Radiowerbung, mehr gemeinsam vermarktete Onlinewerbung mit mehr Profit für die Privatsender?

Drumm: Wir haben noch viele weitere Ideen. Zum Beispiel haben wir noch einen weiteren gemeinsamen Punkt mit dem ORF: Wir würden gerne gemeinsam, als Medienbranche, den Menschen noch besser als bisher erklären, was wir tun, warum unsere Arbeit für die Gesellschaft wichtig ist, und warum unsere Arbeit auch für jeden und jede Einzelne wichtig ist. Aber es wäre zu früh, von konkreten Plänen für eine Kampagne zu sprechen.

STANDARD: Ist die große neue Harmonie mit dem ORF ausgebrochen?

Drumm: Bei der Reduktion von ORF-Werbezeit in TV und Radio sind wir nicht einer Meinung. Und unsere weiter aufrechte Forderung, dass jeder ORF-Kanal öffentlich-rechtlichen Anforderungen genügen muss und nicht nur das Gesamtprogramm, lehnt der ORF bisher auch ab. Auch das Onlineangebot sollte stärker der Begleitung der Rundfunkangebote dienen.

"Warum sollte man zum Beispiel eine Corinna Milborn nicht fördern?"

STANDARD: Die Verdoppelung der Privatrundfunkförderung fordern Sie weiterhin. Warum eigentlich?

Drumm: Die öffentlichen Beihilfen für den ORF und für verlegerische Medien sind in den vergangenen Jahren recht deutlich ausgeweitet worden. Der Privatrundfunkfonds ist zuletzt 2019 angepasst worden, von 15 auf 20 Millionen Euro. Da braucht es schon wegen der Inflation eine deutliche Erhöhung. Wir haben wesentlich mehr Radio- und Fernsehangebote im Markt und wesentlich mehr Programmangebot etwa im Bereich Information und Diskussion. Wir haben also wesentlich mehr förderungswürdigen Content, aber die Förderung ist real um 20 Prozent weniger wert. Wir halten eine Verdoppelung auf 40 Millionen für sinnvoll. Der Digitalisierungsfonds für DAB+ bräuchte für den Start einer Vielzahl neuer Digitalradios ebenfalls ein, zwei Millionen Euro mehr. Bei der neuen Digitaltransformationsförderung kommt Rundfunk aus unserer Sicht zu wenig vor. Und wir verlangen auch eine Zweckbindung der Einnahmen aus der Digitalsteuer auf Werbung bei Google und Co für Medienförderungen.

STANDARD: Ich nehmen an: Vor allem für die Privatsender?

Drumm: Es gab eine Reihe neuer Förderungen für andere Mediengattungen. Also wäre es Zeit für eine deutliche Anhebung des Privatrundfunkfonds. Es gibt eine neue Qualitätsjournalismusförderung für Textmedien. Warum sollte es nicht auch eine Qualitätsjournalismusförderung für Radio und TV geben? Warum sollte man zum Beispiel eine Corinna Milborn nicht fördern?

STANDARD: Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit von Medienförderungen in diesem Markt – bedeutet hohes wirtschaftliches Gewicht öffentlicher Förderungen für Medien nicht auch wirtschaftliche Abhängigkeit?

Drumm: Wir würden gerne auch ohne Förderung arbeiten. Aber das gibt der Markt nicht her, mit dem stark öffentlich finanzierten ORF und der Kleinheit des Marktes. Dazu die internationalen Plattformkonzerne, die immer Werbegeld aus Österreich abziehen. Das geht sich alles nicht mehr aus. Wenn wir weiterhin ein qualitatives, vielfältiges Medienangebot auch im privaten Rundfunk wollen, muss das durch mehr Förderungen abgesichert werden.

STANDARD: Was passiert, wenn diese Verdoppelung der Privatsenderförderung und andere Förderungen nicht kommen?

Drumm: Ich fürchte, dann müssen wir irgendwann mit Marktaustritten rechnen. Unsere Forderungen und Ziele sind ein Gesamtgefüge. Man muss auch die Plattformen einbremsen. Daran arbeiten wir selbst im Rahmen unserer Möglichkeiten. Da ist auch die Regierung gefordert, die aktuelle wie die nächste, Aufsicht und Kontrolle über diese Plattformen zu verstärken. Je ungehinderter sich die Tech-Riesen ausbreiten können, je stärker sie den Markt destabilisieren können, bei den Werbeerlösen, aber auch im gesellschaftlichen Zusammenhalt, desto schwieriger wird es für alle klassische Medien, und das wird zu Reduktionen im Angebot oder schlimmstenfalls zu Marktaustritten führen. Das ist die logische Konsequenz in einem Markt wie diesem. Dann ist irgendwann nicht mehr genug Geld da, um Qualität und Medienvielfalt zu finanzieren.

STANDARD: Der VÖP hat sich recht vehement gegen Werbebuchungen öffentlicher Stellen bei Digitalplattformen wie Google oder Insta ausgesprochen. Warum eigentlich?

Drumm: Ist es gerechtfertigt, dass Steuergeld dafür eingesetzt wird, internationale Digitalkonzerne zu finanzieren, die praktisch keine wirtschaftliche und publizistische Wertschöpfung im Land leisten? Die öffentliche Hand wäre da in der Verantwortung. Die Social-Media-Plattformen nehmen nicht nur Geld weg, sie spalten auch unsere Gesellschaft.

Was war da mit dem Radiotest?

STANDARD: Die Reichweitenstudie Radiotest kam gerade mit ganzen vier Monaten Verspätung heraus. Lag das daran, dass einzelne Sender die Verdoppelung des Anteils von Onlineinterviews geschickt für sich genützt haben?

Frühauf: Die Wahrscheinlichkeit sehe ich sehr gering, das würde ich ausschließen. Es gibt ja Sicherheitsparameter für die Aufnahme ins Panel. Es gab im Datenbestand Auffälligkeiten. Um die gewohnte Datenqualität sicherzustellen, haben wir uns bzw. hat sich die technische Kommission Zeit zur Überprüfung genommen. Wir haben da gesehen, dass ein paar Interviews hineingerutscht sind, die nicht hätten hineinrutschen sollen. Wie in der Marktforschung üblich wurden diese Interviews herausgefiltert. Wie sie auch in anderen Onlinepanels herausgefiltert werden.

STANDARD: Die Marktanteile von TV und Streaming werden vergleichbar in der Bewegtbildstudie abgebildet. Warum gibt es eine solche Studie nicht für Radio- und Streamingnutzung? Weil bei jungen Hörerinnen und Hörern Streaming Radio schon abhängt?

Frühauf: Nein. Nach unseren Daten sehen wir eine ähnlich hohe Nutzung beider Möglichkeiten bei jungen Zielgruppen. Die Mediaagenturen ergänzen die Nutzungsstudien durch eigene Daten, kennen die Nutzung sehr gut, und die Radioumsätze steigen kontinuierlich. Dafür wird es einen Grund geben. Der Radiotest wird ab 2026 neu ausgeschrieben, wir überlegen derzeit, welche Neuerungen sinnvoll wären.

Keine DAB+-Signale aus dem ORF

STANDARD: Im Juni starten 28 nationale und regionale Radioprogramme via Digitalradio DAB+ – was erwartet der Verband, abgesehen von vielleicht ein paar neuen Mitgliedern und Konkurrenz für die alten?

Drumm: Wir sehen das als Gewinn an Vielfalt. Das wird für die Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig sein. Und wenn das dazu führt, dass die Menschen mehr Radio hören, dann ist das wunderbar.

STANDARD: Hören Sie Signale aus dem ORF, ob sich der größte Anbieter vielleicht auch einmal in Richtung DAB+ bewegt? Bisher ist die Linie: nur dann, wenn der ORF auf DAB+ zusätzliche Radioprogramme machen darf, was das Gesetz bisher verbietet.

Drumm: Nein. Für uns als Verband ist klar, dass der ORF keine neuen Programme machen darf.

Ablaufdatum für UKW?

STANDARD: Die Übertragung via DAB+ kostet einen Bruchteil von UKW-Ausstrahlung. Läutet diese Welle neuer DAB+-Sender im Juni womöglich das Ende von UKW ein?

Drumm: Nein. Die Radiosender versuchen überall dort zu sein, wo die Menschen sie hören wollen. Also sind wir auf UKW, auf DAB+, auf dem Radioplayer und vielleicht auch noch auf anderen Verbreitungswegen in der Zukunft. UKW aufzugeben würde vielen Menschen niederschwelligen Zugang zu Programmvielfalt nehmen.

STANDARD: Was wurde eigentlich aus 5G Broadcast?

Frühauf: Ein sehr interessantes Thema, über 5G Broadcast kann ich mit meiner Zielgruppe eine 1:1-Kommunikation aufbauen. Das ist schon eine attraktive Zukunftsfantasie, wird aber noch dauern. Derzeit wird viel getestet. (Harald Fidler, 16.5.2024)