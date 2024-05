Die österreichische Bundeshauptstadt ist heute laut der Wiener Statistikabteilung "neben Brüssel eine der diversesten Millionenstädte der EU". APA/TOBIAS STEINMAURER

Seit Herbst des Vorjahres ist es fix: Die Stadt Wien ist wieder eine Metropole mit zwei Millionen Einwohnern. Zuletzt wurde diese Marke zu Monarchiezeiten vor mehr als 100 Jahren erreicht. Diese Entwicklung hat sich bis Anfang der 1990er-Jahre keinesfalls abgezeichnet. Im Gegenteil: Wien galt bis dahin als graue, etwas biedere und schrumpfende Stadt. Die Einwohnerzahl fiel sogar knapp unter 1,5 Millionen Bewohner. In seither nicht einmal 35 Jahren ist die Wiener Bevölkerung aber um mehr als eine halbe Million Personen gewachsen. Das ist so viel wie die Bevölkerungszahlen in Graz und Linz zusammen.

Wie kam es zu dieser rasanten Bevölkerungszunahme?

Der Motor dieser Entwicklung ist die internationale Zuwanderung. Herausragend war der Bevölkerungszuwachs rund um die großen Flüchtlingsbewegungen im Jahr 2015 sowie nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine: Allein im Jahr 2022 betrug das Bevölkerungsplus mehr als 50.000 Personen, rund die Hälfte waren Vertriebene aus der Ukraine. Aber auch im Vorjahr fiel das Bevölkerungswachstum mit rund 24.000 Personen überdurchschnittlich hoch aus. Eine Trendumkehr zeichnet sich für heuer nicht ab.

Wer sind die Personen, die nach Wien kommen?

Nach Angaben der Stadt legte die Bevölkerungsgruppe der Syrerinnen und Syrer in Wien in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 40.000 Personen zu. Das war die größte Zunahme unter allen Gruppen. Ein großes Plus gab es auch bei Personen aus der Ukraine – gefolgt von Personen aus Deutschland, Rumänien und Afghanistan.

Die Bundeshauptstadt ist heute laut der Wiener Statistikabteilung "neben Brüssel eine der diversesten Millionenstädte der EU". Mehr als 44 Prozent der Wiener Bevölkerung haben eine ausländische Herkunft. Die größten ausländischen Bevölkerungsgruppen nach Herkunftsländern sind Serbien, Türkei, Deutschland, Polen und Rumänien.

Welche Herausforderungen sind mit der Zuwanderung verbunden?

Die Hilferufe waren nicht zu überhören: Wien könne den verstärkten Familiennachzug von Asylberechtigten "nicht mehr allein stemmen", warnte zuletzt die SPÖ-Neos-Stadtregierung. Unter Druck geraten ist etwa das Bildungssystem: Neben Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine stellen Minderjährige vor allem aus Syrien die Kindergärten und Schulen vor große Herausforderungen. Containerklassen werden nötig, um die Kinder unterbringen zu können. Wien fordert mehr Geld vom Bund und eine fairere Verteilung von Flüchtlingen auf alle Bundesländer ein.

Spüren Wienerinnen und Wiener das Wachstum auch dann, wenn sie keine Kinder in der Schule haben?

Die Wohnkosten in Wien sind auch angesichts der hohen Inflation gestiegen. Die Anzahl der Personen, die sich Wohnungseigentum leisten können, wird kleiner. Weil sich diese vermehrt auf dem Mietmarkt tummeln, befeuert das die Mietpreise: Zuletzt stiegen Mieten stärker als Preise für Wohnungseigentum. Das setzt Mieterinnen und Mieter unter Druck. Dazu kommt, dass zu wenige Sozialwohnungen und geförderte Wohnungen gebaut werden, als laut Expertinnen und Experten notwendig wären. Auch auf dem Arbeitsmarkt wird die Lage in Wien schwieriger: Die Zahl der Jobsuchenden stieg im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,3 Prozent. Wien hat zudem im Bundesländervergleich die höchste Arbeitslosenquote vorzuweisen.

Welche Chancen gibt es?

Der Fachkräftemangel in Wien und in Österreich ist in vielen Branchen evident. Händeringend wird versucht, die Personalengpässe in den Schulen, in Spitälern oder im öffentlichen Verkehr in den Griff zu kriegen. Das kann großteils nur über qualifizierte Zuwanderung gelingen. Wien muss sich als attraktiver Arbeitsort präsentieren und gezielt gut ausgebildete Zuwanderer anlocken – und gleichzeitig dafür sorgen, dass bereits Zugewanderte in den notwendigen Branchen am Arbeitsmarkt Fuß fassen. Das geht nur über Sprache, Integration und Bildung.

Was bedeutet das anhaltende Bevölkerungswachstum für Grünflächen am Stadtrand?

In der wachsenden Stadt wird weiterhin zusätzlicher Wohnraum benötigt – entweder durch Nachverdichtung im besiedelten Stadtraum oder an den Rändern. Grünflächen und Äcker etwa im Nordosten Wiens sind längst zu Spekulationsobjekten geworden und werden (auch von gemeinnützigen Bauträgern) um teils horrende Summen gekauft – mit der Hoffnung auf Umwidmung in Bauland. (David Krutzler, 17.5.2024)