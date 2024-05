Neuen Stadtteilen Leben einzuhauchen, ist enorm schwierig. APA/HARALD SCHNEIDER

Pro: Wachstum live miterleben

Ich will nicht sagen, dass es nur Vorteile hat, in einem Stadtentwicklungsgebiet zu wohnen. Fallweise ist es ärgerlich, wenn Autofahrer das Verkehrskonzept noch nicht durchschaut haben. Wie schnell die Zeit vergeht, das sieht man hier außerdem nicht nur am sprichwörtlichen Wachstum der Kinder, sondern auch am Emporschießen neuer Stadtteile und Hochhäuser.

Da muss man der Stadt Wien fast schon dafür dankbar sein, dass die Infrastruktur nicht so schnell mitwächst. Seit vielen Jahren warten wir auf die Verlängerung der Straßenbahnlinie 25 in die Seestadt (und werden es noch ein paar Jährchen tun). Aber ja, so ein riesiger neuer Stadtteil muss sich halt eingrooven, um es neudeutsch zu sagen. Die Nahversorgung wird immer besser, je mehr Zeit vergeht. Die wirklichen Pioniere hatten anfangs nur einen kleinen Kiosk zur Verfügung, wo sie das Allernotwendigste kaufen konnten.

Bei meinem Einzug war die Café-Bäckerei schon offen, ebenso der erste Supermarkt. Jetzt gibt es schon drei, außerdem eine Reihe weiterer Geschäfte. Und Restaurants. Und abgesehen davon, dass ich hier gerade noch zur richtigen Zeit (2015) eine Eigentumswohnung gekauft habe, ist es schon auch sehr leiwand, das Wachstum des neuen Stadtteils live mitzuerleben. Hier ist jeder und jede mehr oder weniger neu in der Stadt, das sorgt fast immer für Gesprächsstoff („Hast schon g’hört, in die Baustelle gegenüber vom Spar kommt bald ein neues Lokal rein“) und auch für ein gewisses unausgesprochenes Zusammengehörigkeitsgefühl. Also ja, ich würde es wieder tun. (Martin Putschögl, 17.5.2024)

Kontra: Stadtteile ohne Lebendigkeit

In einer Stadt zu wohnen bedeutet, an einem Ort beheimatet zu sein, der lebendig ist. An dem etwas los ist, sich etwas tut – kurzum: Wo es wurlt. Bestimmte Gebiete lösen dieses Versprechen mehr ein als andere: Nicht die Stadtentwicklungsgebiete, sondern die alteingesessenen Grätzeln sind es, in denen Urbanität in dieser Form erlebbar ist.



In neuen Vierteln wird zwar versucht, Lebendigkeit herzustellen. Über Besiedelungsgesellschaften etwa, die den Auftrag haben, einen sinnvollen Geschäftsmix zu etablieren und Lokale zu verankern. Oder mithilfe von Kulturinitiativen und Nachbarschaftsvereinen, die ein wohnortnahes Freizeitprogramm anbieten. Aber spontan was erleben? Das ist im Stadtentwicklungsgebiet schwierig. Zerstreuung, die gibt es nur zu fixen Zeiten und an definierten Orten.



Sogar jene, die diese Gebiete planen, geben zu: Neuen Stadtteilen Leben einzuhauchen, ist enorm schwierig. Und es dauert. Die Konsequenz: Die meisten Stadtentwicklungsgebiete sind bloß eine schlechte Kopie von dem, was in Gründerzeitvierteln bereits existiert – ganz entspannt, ohne krampfhaftes Zutun. Das ist Lebensqualität. Warum sollte man, sofern man es sich leisten kann, den Abklatsch vorziehen?

Dazu kommt: Gegen die geschichtsträchtige Architektur und die charmante Patina der Bestandsstadt sehen die austauschbaren Neubauten in Stadtentwicklungsgebieten alt aus. Und diese haben noch einen entscheidenden Nachteil: Sie befinden sich in der Regel am Stadtrand – dort, wo eben Platz ist. Auch wenn sie noch so vorbildlich an die U-Bahn angeschlossen werden, heißt das oft: Die Distanzen werden länger. Ganz besonders jene in die echte, die richtige Stadt. (Stefanie Rachbauer, 17.5.2024)