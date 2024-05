Die Donaustadt ist der am schnellsten wachsende Bezirk Wiens. In punkto Einwohnerzahl ist sie sogar mit den größten Städten Österreichs vergleichbar

Die Donaustadt wächst vor allem wegen der Stadterneurungsgebiete in Transdanubien. IMAGO/Volker Preußer

Der bevölkerungsreichste Bezirk Wiens ist bekanntlich Favoriten. Richtig? Falsch. Ende letzten Jahres hat der 22. den 10. Hieb ganz knapp überholt. Das liegt daran, dass die Donaustadt von allen Bezirken am schnellsten wächst, vor allem wegen der Stadterneuerungsgebiete, für die auf den immer noch leeren Flächen in Transdanubien genug Platz ist. Mit 220.812 Einwohnern am 1. Jänner 2024 - inzwischen sind es wieder mehr geworden - wäre die Donaustadt die drittgrößte Stadt Österreichs, hinter Graz aber bereits klar vor Linz. Die steirische Landeshauptstadt hat rund 80.000 Einwohner mehr, das scheint außer Reichweite. Doch wer weiß, was sich über der Donau in den kommenden Jahren noch alles tun wird. (Eric Frey, 17.5.2024)