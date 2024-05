"Ich bin seit sechs Jahren als Lektor auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs und habe rund 20 Reisen begleitet. Ich begann das aus zwei Gründen. Der erste war eine Reise in die Antarktis, die ich als Reisejournalist für ein Magazin unternommen habe. Danach wollte ich unbedingt noch einmal dorthin und habe mir gedacht, ich könnte doch auch mein Wissen über die Antarktis einsetzen und es mit Leuten teilen, die diese Reisen ebenfalls antreten. Der zweite Grund: Ich habe schon früher für Reiseveranstalter immer wieder Präsentationen gehalten, aber auch Schulungen für Destinationen. Reisebüros-Agents sind in meine Frühstücksworkshops gekommen und haben in 40 Minuten länderkundliche Vorträge gekriegt, in erster Linie untermalt mit Fotos von meinen zahlreichen Reisen. Diese Fotos sind jetzt zum Glück auch bei der Tätigkeit als Lektor hilfreich.

Wolfgang Weitlaner ist Lektor auf Kreuzfahrten und kennt sich mit den Polarregionen bestens aus. privat

Ich wollte immer für Leute arbeiten, die sich für das Reisen begeistern und auch an der Destination interessiert sind. Auf Expeditionskreuzfahrten ist das durchwegs der Fall, denn ich habe auch schon für billigere Reisebüros gearbeitet, und da besteht schon hin und wieder das Problem, dass das Interesse an den Vorträgen gering war. Da kommen von 400 Leuten maximal 30. Das ist aber okay, solange du Leute hast, die sich für die Materie interessieren.

Eine genaue Berufsbezeichnung, für das, was ich tue, gibt es nicht. Mal heißt es 'landeskundlicher Lektor', bei einer anderen Reederei bin als 'Lektor für halbwissenschaftliche Vorträge zur Destination' tätig. Ich habe bislang für sechs Reedereien gearbeitet, und da heißt der Beruf überall ein wenig anders. Die Zusammenarbeit läuft so ab, dass ich einen Katalog von Destinationen anbiete, die ich lektoriere. Die Reederei, die wiederum einen Lektor für eine bestimmte Destination sucht, bucht mich dann.

Meine geliebten Schnecken

Auf hochwertigen Expeditionsreisen arbeiten insgesamt oft fünf bis sechs Lektoren. Da sind zum Beispiel zwei Biologen und noch Vortragende für Erdgeschichte und Ethnologie an Bord. Manchmal darf man auch Vorträge abseits seines Fachgebiets halten. Ich habe etwa ein Faible für Weichtiere, Meeresschnecken und Meeresmuscheln. Zuletzt durfte ich endlich auch einen Vortrag über meine geliebten Schnecken halten.

Einmal bin ich auch eingesprungen auf einer Reise, die insgesamt 28 Tage gedauert hat – 23 Tage davon waren Seetage. Das habe ich nur deswegen gemacht, um das ganze Portfolio an Vorträgen zu testen. Ich bekomme öfter Jobs als Springer. Wenn jemand ausfallen sollte, übernehme ich gerne, sofern die Fahrt in ein Gebiet geht, in dem ich mich auskenne. Meine Familie verzeiht mir mein häufiges Fernbleiben, sage ich mal so. Ich versuche dennoch, nicht jede Weihnachten weg zu sein. Die letzten beiden Jahre war ich aber unterwegs. Weihnachten ist Hochsaison für uns, da geht es in die Antarktis oder in die Karibik.

Wolfgang Weitlaner auf standesgemäßem Heimaturlaub in Wien: auf dem Badeschiff im Donaukanal. Sascha Aumüller

Manche Reedereien wollen, dass man mindestens ein Monat am Stück für sie tätig ist. Das bedeutet für mich, ich mache manchmal dieselbe Reisen zweimal hintereinander. Island ist ein Spezialgebiet von mir, das habe ich schon sechsmal gemacht. Spitzbergen, Grönland und die Antarktis sind weitere Steckenpferde. Bei kleineren Reedereien rückt jetzt häufiger die Südsee in den Fokus. Die ist für mich auch interessant, weil man auf entlegenen Inseln die Möglichkeit hat, intensiver mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Das geht natürlich nur mit Schiffen mit einer beschränkten Anzahl von Gästen. Dann kann man mit der Community auf der Insel interagieren. Wir briefen unsere Gäste auch, wie sie sich zu verhalten haben.

Sobald man hauptberuflich als Lektor auf Kreuzfahrten arbeitet, muss man auf eine größere Anzahl von Tagen auf dem Schiff kommen. Die Bezahlung ist praktisch immer eine Tagesgage und abhängig davon, ob man dich kennt und wie hoch man als Lektor dotiert ist. Bei einer Expeditionskreuzfahrt wird man höher dotiert, weil der Arbeitsaufwand auch höher ist. Man sollte einberechnen, dass in den Zeiten zwischen den Reisen die Vorträge vorbereitet werden müssen. Ich bin da sehr penibel und bereite die Vorträge immer wieder neu auf. Die werden oft komplett überarbeitet, mit neuen Fotos und neuen Informationen, da kommen immer wieder neue Sachen mit hinein.

Eigene Erfahrungen teilen

Es gibt nach den Vorträgen oft eine Manöverkritik mit der Crew und Feedback von den Gästen. Ich sage meinen Gästen immer: 'Bitte lassen Sie mich wissen, was Ihnen gefallen hat und was nicht. Nur so kann ich besser werden.' Erst kürzlich habe ich von einem Gast eine Bewertung bekommen, da steht drinnen: 'Er spricht in seinen Vorträgen auch sehr viel über seine eigenen Reiseerfahrungen.' Es geht wohl auch darum, das zu teilen. Sonst ist es langweilig. Da trennt sich die Spreu vom Weizen, und so wird der Marktwert der Lektoren generiert. Denn die Konkurrenz ist groß. Wer den Marktwert hält, für den ist die Tagesgage höher.

Ich habe immer sehr unterschiedliche Jobs parallel gemacht. Eigentlich bin ich ein gescheiterter Jurist und habe den Beruf nie ausgeübt. Ich schreibe seit 30 Jahren für ein Musikmagazin, habe Radiosendungen gemacht und ich schreibe Artikel über Reisen. Aber Lektor zu sein ist wirklich eine erfüllende Tätigkeit. Und es ist widersprüchlich. Die Gäste sagen über uns Lektoren, wir fahren auf Urlaub, weil wir in den schönsten Regionen der Welt arbeiten. Aber gleichzeitig erwarten sie von uns, dass wir in jedem Gegenstand, egal ob Geologie, Meteorologie, Vulkanismus, Korallenkunde oder Soziologie, fit sind. Das ist ein riesiges Portfolio an Fragen, das da auf uns einprasselt. Es ist nahezu unmöglich, alle zu beantworten. Auf besonders guten Schiffen gibt es aber einen Lektoren-Laptop, mit dem man jederzeit online gehen und quasi rund um die Uhr Fragen beantworten kann. Anekdoten kommen aber auch immer gut an. Der alte König von Tonga bot so eine Geschichte, die alle lieben. Der gute Mann war fast 300 Kilo schwer. Man konnte ihn nur am Flughafen von Tongatabu wiegen, weil es dort eine Gepäckwaage gab. Was für eine Story!

Kreuzfahrt ist nicht gleich Kreuzfahrt, dieser Spruch stimmt mehr denn je. Wenn man mit 6000 Leuten durch die Gegend fährt, hat man eine Klientel, die nahezu nichts für die Orte übrig hat, zu denen sie unterwegs ist. Da ist die Sensation das Schiff und nicht die Destination. Auf kleinen Schiffen ist das besser. Es ist aber in den vergangenen Jahren schwieriger geworden, an gewissen Plätzen anzulanden. Aus Umweltgründen oder weil es dort einfach kurzfristig Probleme mit dem Wetter oder der Verwaltung gibt. Da merkt man dann schon den Ärger mancher Gäste, die für eine bestimmte Route bezahlt haben. Andererseits ist das zahlungskräftige Publikum oft auch bereit, bei echten Abenteuern mitzumachen. Auf Expeditionen wird nicht gemurrt und gemeckert!

Lektor Wolfgang Weitlaner mit den Gästen einer Expeditionskreuzfahrt privat

Umweltschutz ist ein riesiges Thema unter den Gästen. Wir als Crew haben unzählige Schulungen zu dem Thema und müssen Prüfungen ablegen, vor allem für die Polarregionen. Da geht es um den Abstand zu Wildtieren oder um Sicherheitsvorkehrungen für die Ökosysteme. Wir müssen aufpassen, nichts mitzunehmen, was dort nicht hingehört, nicht vom Schiff an Land und umgekehrt. Und wir haben immer Säcke mit und sammeln Müll ein, der herumliegt, aber nicht von uns ist. Die Gäste machen bereitwillig mit. Menschen, die in solche Regionen fahren, haben in der Regel in gutes Feeling für die Umwelt. Und falls nicht, dann werden sie entsprechend gebrieft. Das ist Teil unserer Politik.

Gut vier Monate pro Jahr bin ich auf Schiffen unterwegs. Gerade komme ich von einer 50-tägigen Reise durch die Südsee zurück, und möglicherweise habe ich nächstes Jahr eine große Fahrt von Oktober bis Dezember. Ich versuche, immer wieder Pausen einzulegen, wobei ich merke, dass mir der Jetlag und die ganze Fliegerei mit meinen 60 Jahren am meisten zu schaffen machen. Ich möchte das in etwa noch zehn Jahre machen. Die Arbeit ist anstrengend. In dem Moment, wo du die Türe von deiner Kabine aufmachst, stehst du im öffentlichen Leben, bist angreifbar und beantwortest permanent Fragen. Wir haben sehr viel Interaktion mit den Gästen. Das ist wesentlich. Wir wollen das so haben, sie wollen das auch so haben. Das Sozialisieren ist das Um und Auf.

Enthusiasmus weitergeben

Bei der jüngsten Reise in die Südsee ist der Funke zu den Gästen wieder einmal so richtig übergesprungen. Da war es möglich, den Enthusiasmus für die Destination weiterzugeben. Solche Momente pushen mich am allermeisten. Wir waren auf der Insel Palmerston, die zu den Cook-Inseln gehört. Nur 37 Leute leben dort. Nachkommen von William Masters, ein Zimmerman, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts dort mit seinen vier Frauen angesiedelt hat. Das war ein Spektakel, dort anzukommen mit 160 Leuten! Sowohl für die Gäste, weil es dort normalerweise niemand hinschafft. Aber auch für die Einheimischen, weil die Anlandung einiges kostet. Dieses Geld kommt der Community zugute. Es bleibt zur Gänze dort.

Deshalb halte ich auch Vorträge über soziale Nachhaltigkeit. Wir wollen ja alle wissen, wo das Geld hingeht, das die Gäste für so eine Reise bezahlen. Und manchmal halte ich auch einen Vortrag, in dem es um den Unterschied zwischen Reisen und Urlaub geht: Reisende versuchen immer, das zu erleben, was sie kriegen können. Auch wenn nicht alles perfekt ist. Der Urlauber will dagegen nur Erholung, sonst nix. Das kommt teilweise gar nicht gut an." (Sascha Aumüller, 20.5.2024)