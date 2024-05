Wien will bis 2040 die Wärmeversorgung dekarbonisieren, also frei von fossilen Brennstoffen machen. Ein großer Puzzlestein dafür ist die Fernwärme, die dafür sorgen soll, in dichtverbauten Gebieten die Gasleitungen abzulösen. Wie genau das gehen soll, das wurde mit dem "Wiener Wärmeplan" kürzlich festgezurrt. Dabei handelt es sich um einen Stadtplan, der in verschiedene Zonen unterteilt ist.

Der Wiener Wärmeplan 2040 Grafik: STANDARD

Kerngebiet als "rote Zone"

Den Kern des Stadtgebiets bildet eine rote Zone, die als "Fernwärme Morgen" bezeichnet wird. In diesen Stadtteilen wird es spätestens 2040 eine flächendeckende Versorgung mit Fernwärme geben. "Hier gehen wir in Vorleistung", erklärt Wien-Energie-Geschäftsführer Michael Strebl dem STANDARD. Das heißt: Anders als bisher wird die Fernwärme hier nicht bloß "kundenorientiert" ausgebaut, also nachdem von einzelnen Hausbesitzern Bedarf angemeldet worden ist, sondern in diesem Gebiet wird die Wien Energie in Zusammenarbeit mit den Wiener Netzen das Fernwärmenetz in jedem Fall ausbauen – auch dann, wenn es in einer Straße vorerst nicht genug anschlusswillige Hausbesitzer gibt. "Wir machen hier zuerst den Fernwärmeausbau, um dann allen Kunden die Möglichkeit zu geben, sich anzuschließen", sagt Strebl.

Innerhalb des Gürtels wird die Fernwärme flächendeckend ausgebaut. Putschögl

Die Vorleistung beziffert der Geschäftsführer mit insgesamt mehr als einer Milliarde Euro, davon sollen 800 Millionen in die Fernwärmeerzeugung und der Rest in die Fernwärmeverteilung fließen. Bis Ende 2026 macht man zunächst einmal 150 Millionen Euro dafür locker.

Außerhalb wird auf Grätzellösungen gesetzt

Eingezeichnet ist auf dem Wärmeplan bereits das gesamte bestehende Fernwärmenetz ("Fernwärme Heute"), das mit seinen feinen Verästelungen auch in manche Stadtrandgebiete verläuft. 460.000 Haushalte sind jetzt schon mit Fernwärme versorgt, außerdem gibt es mehrere Tausend Großkunden. Entlang des schon ausgebauten Netzes werden zwar außerhalb der roten Zone Anschlüsse bei Bedarf auch weiterhin möglich sein, es wird aber eben nicht flächendeckend ausgebaut, sondern nur auf entsprechende Kundennachfrage. Stattdessen sollte hier gemäß den Empfehlungen der Wien Energie eher auf nachbarschaftliche Wärmeversorgung gesetzt werden, also beispielsweise Grätzellösungen mit Erdsonden oder gebäudeübergreifende Zusammenarbeit, wenn etwa ein Gebäude Energie erzeugt und ein anderes die Energie braucht.

Und schließlich gibt es noch Gegenden, die als "Lokale Wärme individuell" bezeichnet sind. "Hier sind die Wärmeverbräuche so gering, dass individuelle Lösungen am gescheitesten sind", sagt Strebl.

Insgesamt soll der Wärmeplan "Planbarkeit und Orientierung" bringen. "Orientierung darüber, welche Heizform in Wien wo geeignet ist."

Neues Tarifsystem: Sockelbetrag für alle

Außerdem, und das ist auch eine sehr wichtige Neuerung, wird das Tarifsystem umgestellt. Bisher wurde vor einem Anschluss genau berechnet, wie groß die Distanz eines Hauses zur nächsten Fernwärmeleitung bzw. zum nächstgelegenen "Technisch geeigneten Anschlusspunkt" ist, und dementsprechend entstanden jeweils höchst individuelle und fallweise sehr hohe Anschlusskosten, die dann einer Hausbesitzerin (oder einer Eigentümergemeinschaft) vorgeschrieben wurden.

Ab sofort gibt es einheitliche Gebäudeanschlusskosten bzw. einen einheitlichen Sockelbetrag von 25.000 Euro pro Haus, der unabhängig davon anfällt, wie weit man von der Leitung weg ist. Dazu kommt ein Betrag von 250 Euro je ein Kilowatt (kW) an Energie, das für die Wärmeversorgung des Gebäudes benötigt wird. "Ein unsanierter Altbau mit beispielsweise 25 Wohneinheiten, die im Schnitt 70 Quadratmeter groß sind und für den man 262 kW an Heizwärmebedarf benötigt, kommt dann auf rund 90.000 Euro Anschlusskosten", rechnet Strebl vor. Je besser saniert das Gebäude bereits sei, umso weniger komme natürlich heraus – 60.000 Euro etwa bei 140 kW. Und für einen Neubau mit 70 kW würden sich die Anschlusskosten nur noch auf ca. 42.000 Euro belaufen. Wohlgemerkt: pro Haus, nicht pro Wohneinheit.

Nicht inkludiert sind natürlich etwaige Umbaukosten im Haus selbst. Strebl weist aber darauf hin, dass es hier gerade viele Förderungen abzuholen gibt, sowohl von der Stadt Wien als auch vom Bund.

Zeitliche Flexibilität beim Ausbau

Das neue Tarifsystem gilt nicht nur in der roten Zone, sondern auch in jenen Gebieten außerhalb der roten Zone, in denen das Fernwärmenetz jetzt schon verläuft.

Ob der Fernwärme-Ausbau in der eigenen Straße geplant ist, können sich Hausbesitzer überblicksmäßig in der Karte des "Wiener Wärmeplans" ansehen. Es gibt seit kurzem mit rausausgas.at aber auch eine Website, über die das im Detail per Adresseingabe erledigt werden kann.

Was man da nicht sieht, ist, wie schnell der Ausbau in der eigenen Straße passieren wird. Hier sei man aber einerseits flexibel, sagt Strebl: "Straßen, wo das Interesse jetzt schon hoch ist, werden sicher vorgezogen", außerdem werden Straßenbauprojekte der Stadt Wien genutzt, um gleich die Leitungen zu verlegen. Das ist etwa gerade bei der Äußeren Mariahilfer Straße oder der Gumpendorfer Straße der Fall.

Der Huberpark ist eines von vier Pioniergebieten. Redl

Die Gumpendorfer Straße ist auch eines von vier Pioniergebieten, in denen der flächendeckende Ausbau innerhalb der roten Zone als Erstes passiert. Die drei anderen Gebiete heißen Alliiertenviertel, Rossau und Huberblock. Bei Letzterem – den Häuserzeilen rund um den Huberpark in Ottakring – war eigentlich zunächst eine Dekarbonisierung mittels Tiefensonden geplant. Davon ist man abgekommen, sagt Strebl. "Wir hätten dort nur ein Drittel der Häuser versorgen können, wir hätten alle Bäume des Huberparks umschneiden müssen, um die Bohrungen durchzuführen, und es wäre alles doppelt so teuer gewesen." Man habe sich das genau angesehen, es sei aber weder energetisch noch ökologisch noch wirtschaftlich gewesen.

"Komplexe Rechenprozesse"

Das mag sein. Stutzig machen aber auch diverse unerklärliche Auslassungen der roten Zone. Warum reicht sie beispielsweise im zehnten Bezirk nicht gleich hinunter bis zum Verteilerkreis?

"Sehr komplexe Rechenprozesse" seien dahintergestanden, erklärt Strebl. Fernwärme werde vor allem im Südosten Wiens erzeugt, die Versorgungsleitungen seien in manche Stadtteile besser ausgebaut, anderswo schlechter. "Wir haben uns jede Leitung angeschaut: Wie ist der Durchmesser, welche Kapazität hat sie noch? Und der zweite Faktor war der Gebäudebestand in dem jeweiligen Gebiet. Ist es dicht genug bebaut für die Fernwärme?"

42 Prozent des Wiener Wärmebedarfs werden schon jetzt mit Fernwärme gestillt, in Zukunft sollen es 60 Prozent sein. Die ganze Stadt mit Fernwärme zu versorgen, das gehe sich nicht aus, sagt Strebl.

Dekarbonisierung der Fernwärme noch nötig

Grundsätzlich sei die Fernwärme aber "der zentrale Hebel für die Dekarbonisierung und die CO2-Freimachung einer Stadt wie Wien". Doch es gibt da noch ein Problem: Aktuell ist die Fernwärme selbst noch nicht dekarbonisiert. Das will man bis 2040 einerseits mit Tiefengeothermie schaffen, also warmem Wasser, das man aus dem Boden holt und das direkt in die Fernwärmeleitungen eingespeist werden kann. "Dafür braucht es zwei Voraussetzungen: warme Quellen unter der Stadt, die man anzapfen kann, und ein gut ausgebautes Fernwärmenetz mit vielen Kunden an der Erdoberfläche." Außer in Wien würden diese beiden Voraussetzungen in ganz Europa nur noch in München und in Paris vorliegen, sagt Strebl.

Die Tiefengeothermie werde ungefähr ein Viertel des Wärmebedarfs ausmachen können. Das zweite Viertel werden Großwärmepumpen stemmen müssen, von denen zwei schon in Betrieb sind und eine dritte gerade gebaut wird. Müllverbrennung ist das dritte Viertel und das vierte Viertel wahrscheinlich ein Wasserstoffkraftwerk, sagt der Geschäftsführer. (Martin Putschögl, 17.5.2024)