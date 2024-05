Jessica Hausner ist Filmregisseurin und Autorin. EPA

Die österreichische Regisseurin Jessica Hausner ist die Jurypräsidentin der 77. Ausgabe des Locarno Film Festivals, das heuer von 7. bis 17. August läuft. Sie leitet die Jury, die über die Vergabe des Goldenen Leoparden entscheidet, wie das Festival am Donnerstag mitgeteilt hat. "Es ist eine große Ehre und auch eine große Freude für mich, der Hauptjury des diesjährigen Locarno Film Festivals vorzustehen", machte die 51-Jährige dabei deutlich.

Hausners Präsidentschaft sei in vielerlei Hinsicht eine Heimkehr nach Locarno, hieß es weiter, da "Locarno das erste internationale Festival war, auf dem ihr Werk Eindruck hinterließ". 1997 gewann die Österreicherin den Hauptpreis in der Sektion Pardi di Domani für den Kurzfilm Flora. Die folgenden Filme von Hausner wurden etwa in Cannes gezeigt, darunter ihr erster Spielfilm Lovely Rita in der Sektion "Un Certain Regard". Vorführungen bei weiteren Filmfestivals wie dem in Venedig folgten. (APA, 16.5.2024)