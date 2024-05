19.40 REPORTAGE

Re: Radeln Richtung Verkehrswende Um sicher und schnell durch die Stadt zu kommen, brauchen Radlerinnen und Radler eigene Routen und sichere Stellplätze. Tübingen in Baden-Württemberg fährt in Sachen Fahrradverkehr voraus und holt sich dafür Ideen aus den Niederlanden. Bis 20.15, Arte

20.15 ACTION

Bumblebee (USA 2017, Travis Knight) Vor dem Hintergrund von Ronald Reagans USA der 80er-Jahre liefert das Prequel die Vorgeschichte zum ersten Transformers-Film von 2007. Im Zentrum stehen der junge Autobot B-127 und das unter dem Tod seines Vaters leidende Teenagermädchen Charlie (Hailee Steinfeld). Statt der üblichen Materialschlacht ist Bumblebee als gewitztes Coming-of-Age-Movie angelegt. Bis 22.40, Pro Sieben

20.15 DOKUMENTATION

Wasser für die Kaiserstadt – Die Wiener Hochquellenleitung Thomas Machos Dokumentation würdigt das 150-Jahr-Jubiläum der innovativen Wiener Hochquellenleitung und zeichnet dabei das Bild einer bewegten Epoche. Als Erzähler fungiert Erwin Steinhauer. Bis 21.10, 3sat

21.20 LIVE

Eröffnung der Wiener Festwochen Der Auftakt für das fünfwöchige Festival unter der Leitung von Milo Rau – live vom Wiener Rathausplatz. Bis 23.05, ORF 2

23.00 COMICVERFILMUNG

Spider-Man (USA 2002, Sam Raimi) Gelungener Auftakt der Spider Man-Trilogie von Sam Raimi. In der Titelrolle trumpft Tobey Maguire auf. Bis 1.30, Puls 4

23.15 DOKUMENTATION

Universum History: Solidarność – Umbruch im Osten Anlässlich des 40. Jahrestags der Ausrufung des Kriegsrechts in Polen beleuchtet die Doku die Ereignisse in dem Land, die den gesamten Umbruch der kommunistischen Regimes im Osten samt Berliner ­Mauerfall einleiteten. Bis 0.00, ORF 2

23.00 DOKUMENTARFILM

Die Bruce-Lee-Story – "Be Water!" (USA 2020, Bao Nguyen) Die Doku zeichnet mit Interviews und Archivmaterial das Leben des legendären Schauspielers und Kampfkünstlers Bruce Lee nach – von den Anfängen in San Francisco und Hongkong über die Zeit als Kung-Fu-Trainer in Seattle bis zum internationalen Durchbruch, der sich erst mit der Rückkehr nach Hongkong einstellte. Bis 0.40, Arte

Kämpft für die Bürgerrechte der Schwarzen: David Oyelowo als Martin Luther King in "Selma", SWR, 0.15 Uhr. Foto: ARD Degeto / Paramount Pictures

0.15 BÜRGERRECHTSDRAMA

Selma (USA 2014, Ava DuVernay) Noch Mitte der 60er-Jahre wird Schwarzen im Süden der USA immer wieder die Wahlregistrierung verweigert, Martin Luther King brach aus Protest mit Gleichgesinnten in Alabama zum Marsch von Montgomery nach Selma auf. DuVernay bringt den Freiheitskampf als atmosphärisch dichtes Historiendrama ­näher. Bis 2.10, SWR

0.40 MUSIK

Sleaford Mods – Echoes with Jehnny Beth Jason Williamson und Andrew Fearn mit einer Spoken-Word-Performance. Bis 1.45, Arte