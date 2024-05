Auch die Kleinsten sollen für Wissenschaft und Technik begeistert werden. FH Hagenberg/Drindorfer

Wer immer schon einmal wissen wollte, wie ein Quantencomputer funktioniert, worauf es beim Schwertkampf im 15. Jahrhundert ankam oder welche Rolle Moore für das Klima spielen, der kann sich am Freitag den 24. Mai schlaumachen: Bereits zum 19. Mal können interessierte Besucherinnen und Besucher von 17 bis 23 Uhr bei der Langen Nacht der Forschung (LNF) einen Einblick in die Wissenschaft gewinnen. Rund 400 beteiligte Organisationen präsentieren in hunderten Programmpunkten die ganze Breite der österreichischen Forschungslandschaft. Unter dem diesjährigen Motto "Mitmachen. Staunen. Entdecken" wird wissenschaftliche Erkenntnis aus den neun Themengebieten Digitalisierung, Energie, Gesellschaft, Gesundheit, Kultur, Naturwissenschaften, Technik, Umwelt und Wirtschaft erlebbar.

Die angebotenen Programmpunkte sind so vielfältig wie die heimische Wissenschaftscommunity. Vom Boden- bis zum Neusiedler See bieten über 270 Standorte – von wissenschaftlichen Einrichtungen bis hin zu forschungsintensiven Unternehmen ein vielfältiges Programm – bei kostenlosem Eintritt. Ausstellungen, Führungen, Gesprächsrunden mit Expertinnen und Experten, Mitmachstationen und Quiz lassen Besucherinnen und Besucher jeden Alters in die Welt der Wissenschaft eintauchen. Außerdem kann man an vielen Orten mit Forschenden ins Gespräch kommen. Organisiert wird Österreichs größte Wissenschaftsveranstaltung vom Wissenschafts-, Arbeits- und Klimaministerium.

"Forschung begreifbar machen"

Laut Wissenschaftsminister Martin Polaschek soll die Leistungsschau Wissenschaft und Forschung vor den Vorhang holen, greifbar und begreifbar machen und damit auch der hierzulande stark verbreiteten Wissenschaftsskepsis entgegenwirken. Funktionieren soll das auch durch die hunderten beteiligten Forschenden, mit denen man vor Ort ins Gespräch kommen kann. Damit die österreichweite Veranstaltung überhaupt durchführbar ist, wird sie vom Bund mit 680.000 Euro gefördert. Wie bei anderen Initiativen wie der im heurigen Sommer erstmals geplanten "Vifzack Academy" hofft man gerade bei den Zehn- bis 14-Jährigen die Begeisterung für die sogenannten Mint-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu entfachen.

In ganz Österreich können Wissbegierige am 24. Mai Forschungsprojekte bestaunen. Standortagentur Tirol

Neben Forschenden aus dem akademischen Betrieb geben auch knapp 200 Unternehmen Einblick in ihre Forschungstätigkeit. Wie unternehmensnahe Forschung aussehen kann, zeigt etwa das innovative Projekt "ReSTex", das am Biotech Campus Tulln der Fachhochschule Wiener Neustadt angesiedelt ist und sich der Effizienzsteigerung des Kleidungsrecyclings verschrieben hat. Gemeinsam mit Textilunternehmen versuchen Forschende neue Wege zu finden, um Baumwoll-Polyester-Mischgewebe zu trennen. Denn diese kommen häufig in Kleidung vor und können bislang kaum recycelt werden. Derartige Lösungen schaffen nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern schonen auch natürliche Ressourcen, lautet die Überlegung dahinter.

Live-Experiment mit Hackschnitzeln

In Pinkafeld im Burgenland kann man sich davon überzeugen, wie grüne Innovationen funktionieren. Bei einem Live-Experiment im Zuge der LNF zeigen Forschende der Fachhochschule Burgenland, wie aus zerkleinerten Hackschnitzeln wertvolle Pflanzenkohle erzeugt wird. Das Experiment basiert auf dem Prinzip der Pyrolyse. Dabei wird Biomasse bei hohen Temperaturen und unter Ausschluss von Sauerstoff aufgespalten. Die somit wiedergewonnenen Rohstoffe können dann vielfach weiterverarbeitet werden. So dient die gewonnene Pflanzenkohle dem Humusaufbau und der Bodendüngung, die im Prozess frei werdenden Gase werden wiederum verbrannt und zur Gewinnung grüner Energie herangezogen.

Bei Investitionen in Wissenschaft und Forschung belege Österreich im europäischen Vergleich zwar regelmäßig Spitzenplätze. Sie liege man bei der Forschungsquote derzeit auf Platz drei, auch in puncto Innovation sei man gut dabei. Arbeitsminister Martin Kocher wünscht sich dennoch Verbesserungen: "Bei den Investitionen in Forschung wollen wir europaweit auf Platz eins kommen", sagte er bei der Präsentation des Programms. Das sei auch wirtschaftlich sinnvoll, denn jeder Euro, den man in Forschung und Entwicklung investiere, generiere langfristig betrachtet sechs Euro an Wertschöpfung. Für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler wiederum steht und fällt der Kampf gegen die Klimakrise mit Lösungen aus Wissenschaft und Forschung.

Preisverleihung auf dem Heldenplatz

Auch der Heinz-Oberhummer-Award für Wissenschaftskommunikation wird heuer im Rahmen der LNF vergeben. Die nach dem 2015 verstorbenen "Science Buster" Heinz Oberhummer benannte Auszeichnung prämiert besondere Leistungen auf dem Gebiet der Wissenschaftspopularisierung. Die Verleihungszeremonie findet auf dem Wiener Heldenplatz statt. Heuer geht der Preis an die beiden Physiker Nicolas Wöhrl und Reinhard Remfort, die seit über zehn Jahren mit ihrem Podcast "Methodisch inkorrekt!" über wissenschaftliches Denken informieren.

Und in eigener Sache lädt das Team des STANDARD-Podcasts "Rätsel der Wissenschaft" zur Live-Aufzeichnung der neuesten Folge. Die spannende Frage, die vor Live-Publikum in der Postsparkasse im ersten Wiener Gemeindebezirk geklärt werden soll: Wie kommen wir dem Ursprung des Universums auf die Spur? Zu Gast ist Cern-Direktorin Fabiola Gianotti, die sich mit den großen Fragen der Teilchenphysik beschäftigt. Die Veranstaltung beginnt am 24. Mai um 17.50 Uhr. (Paul M. Horntrich, 21.5.2024)